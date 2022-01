IS-Aufstand in Nordsyrien

Kurdish-led Syrian Democratic Forces/AP/dpa Wieder festgenommen: Kämpfer der Dschihadistenmiliz IS nach ihrem Gefängnisausbruch (Al-Hasaka, 21.1.2022)

Die kurdisch geführten Truppen der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK), die von US-Truppen unterstützt werden, kämpfen weiter gegen einen Angriff auf ein Gefängnis im Nordosten Syriens an. Am Donnerstag hatten Dschihadisten eine Autobombe in der Nähe der Tore des Gefängnisses in der Stadt Al-Hasaka gezündet und Dutzenden Häftlingen geholfen, in den benachbarten Bezirk Ghweiran zu fliehen, wie laut Reuters Zeugen und Beamte berichteten. Mindestens 70 Inhaftierte starben bei den Gefechten.

In der Haftanstalt sind Verdächtige der dschihadistischen Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) untergebracht. Die SDK hatten zunächst erklärt, sie hätten den Ausbruch vereitelt und 89 Kämpfer, die sich in der Nähe versteckt hielten, festgenommen, räumten aber später ein, dass die Häftlinge Teile des Gefängnisses in ihre Gewalt gebracht hätten. Am Sonntag verschärften sie demnach die Belagerung einiger von Dschihadisten gehaltenen Punkte am Rande des Gefängnisses. Zudem erklärten die SDK, dass 17 ihrer Kämpfer bei dem Ausbruchsversuch getötet wurden. Das Pentagon bestätigte derweil, dass die US-geführte Koalition Luftangriffe zur Unterstützung der SDK durchführt.

Wie Ferhad Sami, Sprecher der Demokratischen Kräfte Syriens, am Sonnabend gegenüber der lokalen Nachrichtenagentur Anha erklärte, konnten die Sicherheitskräfte die Flucht von knapp 5.000 Islamisten aus der zum Gefängnis umgebauten ehemaligen Schule verhindern. Bei dem Ausbruch sei es »um eine Wiederbelebung des IS sowohl in nachrichtendienstlicher Hinsicht als auch auf internationaler Ebene« gegangen, erklärte Sami laut der kurdischen Agentur ANF. Zudem warnte er davor, dass über 100 Dschihadisten von außerhalb in das Gebiet gekommen seien.

Insgesamt werden in den von den SDK kontrollierten Gefängnissen im Norden Syriens rund 12.000 IS-Anhänger festgehalten. Sie stammen nach SDK-Angaben aus mehr als 50 Ländern. Die lokalen Behörden warnen bereits seit langem, dass sie nicht über die nötigen Kapazitäten verfügen, um die Kämpfer langfristig festzuhalten, geschweige denn vor Gericht zu stellen. Sie verlangen von den Heimatländern die Rücknahme ihrer jeweiligen Staatsbürger.