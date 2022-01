»Wir haben die Aufgabe, eine Stadt der Zukunft zu bauen«

Benjamin Mengelle/imago images/Hans Lucas »Für uns stellt eine gut organisierte Kommunalpolitik den Motor für sozialen Fortschritt dar«: Ausgabe von Lebensmittelspenden in Vitry-sur-Seine (Mai 2020)

Vor rund anderthalb Jahren wurden Sie als Kommunist zum Bürgermeister der französischen Stadt Vitry-sur-Seine gewählt. Wie verlief Ihr Wahlkampf, und welche Schwierigkeiten gab es bei den letzten Kommunalwahlen?

Im heutigen Frankreich – und mir scheint, dass dies flächendeckend der Fall ist – verlieren politische Parteien als gesellschaftliche Institution zunehmend das Wählervertrauen. In Vitry standen wir vor der Herausforderung, die linken Kräfte zu vereinen und eine Koalition zu bilden, da im Vorfeld der Kommunalwahlen eine von Ökologen angeführte linke Opposition zu den regierenden Kommunisten entstanden war. So entschlossen wir uns zu einem Wahlbündnis mit ihnen: Die Kommunistische Partei Frankreichs, PCF, konnte zusammen mit den Sozialisten und den Ökologen eine Wahlliste aufstellen. Zum ersten Mal seit 65 Jahren ist es uns gelungen, solch ein Bündnis zu schaffen. Wir einigten uns auf ein Programm gegen die liberale Politik von Präsident Emmanuel Macron und seiner Regierung, die Frankreich viel Schaden zugefügt hat. Der PCF sorgte für Einigkeit der linken Kräfte.

Auf nationaler Ebene sind solche Bündnisse wegen unserer unterschiedlichen Einstellungen zu Grundsatzfragen nicht möglich, auf kommunaler Ebene sollten solche Koalitionen jedoch gebildet werden. Auf nationaler Ebene sollten Kommunisten zunächst für die Kernpunkte unseres Programms werben: Rente mit 60, Vergesellschaftung von Unternehmen und Wirtschaftsbranchen etc. In der Kommune beweisen wir durch praktische Arbeit, dass wir in der Lage sind, unsere Ideen in der Koalitionspolitik erfolgreich durchzusetzen. Dank unserer Taktik haben wir im zweiten Wahlgang 49 Prozent der Stimmen erhalten, was ein hervorragendes Ergebnis für die Kommunisten darstellt. So ein tolles Ergebnis hatten wir seit mehr als zwanzig Jahren nicht.

Wodurch zeichnet sich Vitry-sur-Seine im Hinblick auf die Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur aus?

Vitry-sur-Seine ist die zweitgrößte Stadt im Département Val-de-Marne und die zweitgrößte Stadt im kontinentalen Frankreich (ohne Überseegebiete, nach Montreuil, jW), in der die Kommunisten das Sagen haben. Die Stärkung der Partei vor Ort ist eine Aufgabe von nationaler Bedeutung. Früher war Vitry ein Arbeitervorort von Paris. In den letzten Jahrzehnten wurden aber viele Fabriken und Unternehmen an andere Orte verlagert, woraufhin das ehemalige Industriegebiet, das ein Viertel der Stadtfläche einnimmt, nun neu bebaut und umfunktioniert werden soll. Vitry hat 95.000 Einwohner, und dem Stadtentwicklungsplan zufolge sollen 8.000 neue Wohnungen gebaut und 20.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Denn die Bevölkerung wird in den nächsten 30 Jahren um 25.000 Einwohner wachsen. Wir haben die große Aufgabe, eine Stadt der Zukunft zu bauen. Aus diesem Grund haben wir den Anteil von Arbeitern unter unseren gewählten Vertretern vergrößert und verfolgen eine Politik des sozialen Wohnungsbaus: Unser Ziel ist es, dass Sozialwohnungen mindestens 40 Prozent des kommunalen Wohnungsbestandes ausmachen. Auf diese Weise werden wir in der Lage sein, komfortable Lebensbedingungen für die Arbeiterklasse in Vitry zu erhalten.

Unsere Sozialpolitik deckt alle Bereiche des öffentlichen Lebens ab: Bildung, öffentlicher Dienst, Gesundheitswesen usw. Wir geben jährlich bis zu fünf Millionen Euro für Subventionen aus, zum Beispiel für die Unterstützung von Menschen mit geringem Einkommen bei der Bezahlung von Stromrechnungen oder für das kostenlose Angebot von Nahrungsmittelhilfen. Die Arbeiter schätzen uns, da sie wissen, dass sie sich auf uns verlassen können. Die Durchschnittsmiete in den Arbeitervierteln von Vitry beträgt in Sozialwohnungen 500 Euro für eine ungefähr 80 Quadratmeter große Wohnung, in Privatwohnungen wären es im Vergleich etwa 1.200 Euro. Auf diese Weise helfen wir unseren Einwohnern, bis zu 700 Euro pro Monat zu sparen.

Was sind für Sie die Grundsätze einer modernen kommunistischen Kommunalpolitik?

Für uns Kommunisten, die marxistischen Grundsätzen folgen, stellt eine gut organisierte Kommunalpolitik den Motor für sozialen Fortschritt dar. Jedesmal, wenn wir den Bedarf von Bürgern an bestimmten Dingen erkennen, müssen wir darauf eine Antwort geben. Abgesehen von kommunalpolitischen Instrumenten, verfügen wir in Frankreich über eine gut ausgebaute Infrastruktur von Vereinen und Gewerkschaften. Soziale Initiativen sind ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens.

Als Kommunisten müssen wir Menschen in Not täglich beweisen, dass wir ihnen zur Seite stehen: Wir sollten stets daran denken, das Leben hier und jetzt zu verbessern. Deshalb praktizieren wir in Vitry das Prinzip des demokratischen Zentralismus, nicht nur innerhalb der Partei, sondern auch in bezug auf unsere gewählten Vertreter. Die praktische Anwendung dieses Grundsatzes besteht für uns vor allem in einer breiten Diskussion über grundlegende Fragen, die einer Mehrheitsentscheidung bedürfen. In Parteien macht sich manchmal eine verhängnisvolle Diskussionsfaulheit breit. Einige Parteifunktionäre glauben, dass es ausreicht, einen vorbereiteten Beschluss im kleinen Kreis auszuklüngeln, um ihn anschließend der Basis vorzulegen, die folgen wird, weil sie diszipliniert ist. Als ich Erster Sekretär der Parteiorganisation in Vitry wurde, herrschte diese Einstellung leider noch vor. Aber während früher höchstens 60 Genossen an unseren Versammlungen teilnahmen, kommen heute 200 zu unseren Tagungen. Wir haben die Zahl der Mitglieder, die sich am Parteileben aktiv beteiligen, mehr als verdreifacht.

Unterdessen bin ich stolz darauf, dass Entscheidungen nicht von mir getroffen werden, sondern von den Kommunisten, von der Parteibasis. Meine Aufgabe als Erster Sekretär von Vitry ist es, den Diskussionsrahmen zu bieten, und nicht, die eine oder andere Entscheidung nach meinem Geschmack zu treffen. Unsere Genossen, die sich Sorgen um das Schicksal ihrer Stadt und um das soziale und kulturelle Leben hier machen, tragen dazu bei, dass unsere Partei sich entwickelt und ihre Positionen festigt. Es liegt in unser aller Händen, Vitry gemeinsam weiter aufzubauen.

Als Kommunisten organisieren wir Debatten jedoch nicht nur unter Genossen – wir laden hierzu alle Einwohner unserer Stadt ein. Die Bevölkerung hat viele Fragen, die ausdiskutiert werden müssen – kommunalpolitische, aber auch weltanschauliche. Die Stadtverwaltung von Vitry hat über die Zukunft unserer Stadt zu entscheiden. Es ist klar, dass ich als Kommunist die Frage nach der Ausstattung der Polizei vor Ort mit Schusswaffen niemals zur Abstimmung stellen werde, weil das mit unseren Grundsätzen unvereinbar ist. Eine ganze Reihe von anderen Themen jedoch wird bei uns zur Diskussion gestellt: So werden wir bis Ende des Jahres zum Beispiel eine Volksabstimmung über den Ausbau der Radwege durchführen. Es ist klar, dass dieses Votum unsere Aufgaben als marxistische Partei nicht lösen wird (lacht). Aber ich weiß, dass die Abstimmung den Menschen das Gefühl geben wird, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Für sie ist das sehr wichtig. Bis Jahresende planen wir vier Volksabstimmungen zu verschiedenen Fragen, damit unsere Bürger sich daran gewöhnen, an der politischen Entscheidungsfindung mitzuwirken. Aktivismus und demokratischer Zentralismus bleiben also Norm.

Beim Pressefest der kommunistischen Zeitung L’Humanité, bei dem die Parteiorganisation von Vitry mit einem Stand vertreten war, ist mir aufgefallen, dass Sie als Bürgermeister dabei waren und gemeinsam mit Ihren Genossen Pommes frites zubereitet und Bier ausgeschenkt haben. Was macht für Sie Solidarität aus?

Für uns ist es in erster Linie das Prinzip der Gleichheit, dem alles, was wir tun, untergeordnet ist. Die Tatsache, dass wir gemeinsam mit unseren Genossen an so einer Veranstaltung teilnehmen, ist an und für sich sehr erfreulich, weil diese Teilnahme bestätigt, dass es in Vitry niemanden gibt, der sich über die anderen Genossen stellen würde. Gemeinsames Handeln und gegenseitige Unterstützung sind unsere Grundprinzipien, was angesichts des äußeren Drucks und des harten politischen Kampfes, mit dem wir konfrontiert werden, lebensnotwendig ist. Es ist wie im Krieg: Wenn dir die Munition ausgeht, um auf die Faschisten zu schießen, wird dein Genosse an deine Stelle treten. Das ist die einzige mögliche Einstellung, die uns helfen wird zu siegen.

PRIVAT Pierre Bell-Lloch

Wie schätzen Sie den Erfolg des letzten Pressefests der L’ Humanité, des größten politischen Festivals Frankreichs mit circa 400.000 Besuchern, ein?

Dieses Fest ist ein wichtiger integrativer Bestandteil unseres politischen Lebens in Frankreich. Das Pressefest 2021 fand unter der Schirmherrschaft unseres Nationalsekretärs Fabien Roussel, der Kandidat für die französische Präsidentschaftswahl 2022 ist, statt. Die Teilnahme an den Wahlen gibt uns neuen Auftrieb und vermittelt uns das Gefühl, dass wir wieder stolz auf uns sein können. Der PCF erlebt eine Aufbruchsstimmung dank der Konsolidierung – die Genossen spüren, dass sie zu viel mehr fähig sind und noch ehrgeiziger sein können.

Auf dem Pressefest gab es eine großangelegte Kampagne für Solidarität mit Kuba. Welche Rolle spielt das Thema für Ihre Partei?

Das ist ein sehr wichtiges Zeichen, denn Fabien Roussel hat die Beziehungen des PCF zu den kubanischen Genossen wiederaufgenommen. Es war seine persönliche Initiative. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zum kubanischen Botschafter in Frankreich, auch weil ein Teil meiner Familie auf Kuba lebt. Ich bin seit vielen Jahren mit ihm befreundet, stand Kuba stets zur Seite und werde auch weiterhin diese tapfere Insel unterstützen. In meiner Funktion als Vizepräsident einer Solidaritätsorganisation mit Kuba konnte ich einmal 135.000 Euro Spenden sammeln. Während der Coronakrise hatten wir in Vitry das große Privileg und die Freude, das Personal der kubanischen Botschaft in Frankreich hier zu impfen. Allein die Tatsache, dass Kuba auf dem Pressefest in diesem Jahr so gut vertreten war, zeigt, dass der PCF seine Freunde und die Solidarität unter Kommunisten weltweit schätzt. Es ist auch ein Zeichen dafür, dass die Partei in eine Phase der positiven Dynamik eingetreten ist: Sie ist stolz auf ihre Geschichte, was meiner Meinung nach die Grundlage für die Wiederherstellung der Stärke unserer Bewegung bildet.

Kann man sagen, dass die Bevölkerung von Städten und Gemeinden mit kommunistischen Bürgermeistern die Coronakrise besser überstanden hat als andernorts?

Es ist noch nicht an der Zeit, eine endgültige Bilanz zu ziehen. Zweifelsohne ist die soziale Infrastruktur in kommunistischen Städten und Gemeinden viel besser ausgebaut, das gleiche gilt auch für die Gesundheitsversorgung. Als mich zum Beispiel die regionale Gesundheitsbehörde anrief und um die Eröffnung eines Impfzentrums bat, organisierten wir innerhalb von 24 Stunden das Personal und die Räumlichkeiten. Das war also keine Frage von Tagen, sondern von Stunden. Außerdem organisierten unsere Genossen im Sommer 2020 nach dem ersten Lockdown die Verteilung von zehn Tonnen Lebensmitteln in den Arbeitervierteln. Städte und Gemeinden, in denen der PCF die Bürgermeister stellt, verfügen nicht nur über eine einzigartige soziale Infrastruktur und gute Erfahrungen, sondern erleben auch gegenseitige Unterstützung unter der Bevölkerung und menschliche Teilnahme. All dies hat dazu beigetragen, dass die Einwohner von Vitry die Krise bisher relativ gut überstanden haben.

Was tut die Kommunistische Partei lokal im kulturellen Bereich?

Seit mehr als 65 Jahren unserer Nachkriegsgeschichte stehen Kommunisten an der Spitze unserer Stadt. Für die Einwohner von Vitry ist Kommunismus ein fester Bestandteil ihres Lebens. Kultur ist ein sehr weitgefasster Begriff. Beginnen wir mit der Kultur der Kommunikation und Interaktion, der des Kollektivs. Unsere kommunistische Kultur fängt damit an, dass es in allen Stadtvierteln Parteizellen gibt, dass es in jedem Viertel und manchmal auch Wohnblock einen Kommunisten gibt, also jemanden, der unser Ansprechpartner ist. Er kennt die Mitglieder des Stadtrats und steht den Bürgern vor Ort mit Rat und Tat zur Seite. Dieses Prinzip der Interaktion beruht auf der alten proletarischen Tradition. Sie ist Teil der Solidaritätskultur der Arbeiterklasse.

Was unsere Geschichte angeht, so versuchen wir immer, die Pariser Kommune, die Große Französische Revolution hervorzuheben. Das spiegelt sich auch in unseren Straßen- und Ortsnahmen wider. In Vitry gibt es die Neubausiedlung »Cité Robespierre«, und unser Rathaus befindet sich unter der Adresse »2 Avenue Youri Gagarine« – unsere Straßen sind nach Helden der Résistance benannt, eine unserer Straßen trägt den Namen »Rue de l’Union Soviétique«. Bei uns finden Gedenkveranstaltungen statt, die es andernorts nicht gibt und die uns zum Beispiel an die Große Sozialistische Oktoberrevolution, an die Rolle der Kommunisten in der Résistance oder an den Kampf von Nelson Mandela erinnern. Unsere kommunistische Kultur basiert auf unserem historischen Erbe, sie ist die Grundlage für unsere gemeinsame Anschauung.

Schließlich bedeutet Kultur auch kulturelle Infrastruktur. Die kommunistische Stadtplanung zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Entwicklung und Schaffung von öffentlichen Räumen und Einrichtungen fördert, die allen Einwohner zugänglich sind: Vitry verfügt über Museen, Kinos, eine Kunstgalerie und Kunstschule, eine Eisbahn, mehrere Schwimmbäder und vieles mehr. Hier finden viele Jugend- und Sportveranstaltungen statt, in denen der Geist des Miteinanders herrscht. Kommunistisches Gedankengut stärkt den Zusammenhalt der Einwohner und fördert ihre Eigeninitiative. Die Einwohner von Vitry wissen ihr Leben hier zu schätzen.

Plant Ihre Stadt auch Veranstaltungen zur Feier des 100. Gründungstages der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken im Dezember 2022?

Als Kommunalpolitiker nehme ich Vorschläge von Vereinen und Bürgerinitiativen entgegen. Wir brauchen also ein Gremium, einen Verein oder einen Ausschuss, der einen entsprechenden Antrag stellt. Ich glaube, dass es Kommunisten in unserer Stadt geben wird, die dieses große Datum feiern wollen und mich bitten werden, eine Veranstaltung zu organisieren. Es wird deren Initiative sein. Natürlich bin ich gern bereit, ihnen die Räumlichkeiten des Stadttheaters oder einen anderen Veranstaltungsort zu bieten, damit eine diesem Jubiläum angemessene Großveranstaltung stattfinden kann. Die Stadt wird diese Initiative gern unterstützen.