Nachschlag: Verwobene Zeitläufte

NDR Kinderdarsteller in »Nazijäger«

Im TV gezeigt wurde dieses Dokudrama bereits vergangenen Sonntag, allerdings in gekürzter Form. Die ARD-Mediathek bietet einen Dreiteiler, der dem Zuschauer mehr Raum lässt, in das außergewöhnliche Format einzusteigen. Der ist nötig, werden hier doch historische Spielszenen mit der Gegenwart verwoben. So gibt es Sequenzen, in denen sich Kriegsverbrecher vor aktuellem Publikum rechtfertigen oder etwa die, in der die Kinderdarsteller die Haare geschoren bekommen. Alles andere als seichter Stoff, das Zuschauen muss weh tun: Der erste Teil beschäftigt sich mit der britischen »War Crimes Investigation Unit«, die unter anderem den Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß und den Unternehmer Bruno Emil Tesch, der Zyklon B lieferte, aufspürt. Die Opferperspektive kommt stärker im zweiten Teil zum Tragen – medizinische Versuche an Kindern in Neuengamme sind das Thema. Besonders bewegend schließlich, als Andra und Tatiana Bucci, die das KZ in jungen Jahren überlebten, auf die Kinderdarsteller treffen. (mme)