Tokajew im Sattel

/ITAR-TASS/imago images Zeichen der Stabilisierung: Mittlerweile sind alle Soldaten der »Friedenstruppen« wieder aus Kasachstan abgezogen

In Kasachstan stabilisiert sich die innenpolitische Lage weiter. Zum Datum der Aufhebung des Ausnahmezustands wurde auch der Abzug der mehreren tausend Soldaten der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) abgeschlossen. Die letzten vier Flugzeuge mit russischen Fallschirmjägern verließen Kasachstan am Mittwoch. Der Kommandeur der »Friedenstruppe«, Generaloberst Andrej Serdjukow, sprach von einer »erfüllten Aufgabe«.

Im Land zeichnet sich ein neues Machtgleichgewicht zwischen der Gruppe hinter dem Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew und der um seinen Vorgänger Nursultan Nasarbajew ab. Nasarbajew veröffentlichte am Dienstag nach zweiwöchiger Ungewissheit über seinen Verbleib ein Video, worin er sich zum Rentner erklärte, der sich nun die »verdiente Ruhe« gönne. Auch sprach er seine Unterstützung für Tokajew aus. Gleichzeitig gewährte ihm die neue Regierung Rederecht in beiden Kammern des Parlaments. Dies ist aber eher als symbolische Geste zu werten; in den Sicherheitsrat, dem Polizei und Armee unterstehen, kehrt Nasarbajew nicht zurück.

Gleichwohl ist unverkennbar, dass der Nasarbajew-Clan aus den Auseinandersetzungen geschwächt hervorgeht. Praktisch täglich gibt es Meldungen darüber, dass nähere und fernere Verwandte des Expräsidenten aus einflussreichen und lukrativen Positionen entfernt werden. Eine Onlinepetition mit der Forderung, Nasarbajews 2000 in der Verfassung verankerte lebenslange Immunität vor Strafverfolgung und Beschlagnahme des von ihm und seinen Familienangehörigen angehäuften Vermögens aufzuheben, fand mit einigen hundert Unterschriften nur schwachen Widerhall.

Tokajew scheint seinen politischen Neustart mit sozialen Versprechungen zu beginnen. Vor Vertretern des kasachischen Unternehmerverbands bezeichnete er die krasse soziale Ungleichheit als den Hauptgrund für das Ausbrechen der Unruhen Anfang des Jahres, berichtete Radio Sputnik am Freitag. Hier müssten sowohl der Staat als auch die Unternehmen selbst Beiträge für mehr sozialen Ausgleich leisten, sagte Tokajew. Konkretes kündigte er nicht an. Die nach den Arbeiterprotesten schnell verfügten Preisregulierungen für Treibstoffe und Grundnahrungsmittel sind auf maximal sechs Monate befristet.

Von einer völligen Beruhigung ist die Situation in Kasachstan nach Ansicht russischer Experten aber noch weit entfernt. Am Donnerstag brachte das Portal lenta.ru ein Interview mit dem Zentralasien-Spezialisten Stanislaw Pritschin von der Russischen Akademie der Wissenschaften. Darin wies dieser darauf hin, dass von den 20.000 »Unruhestiftern«, von denen die Regierung gesprochen hatte, bisher nach deren Angaben erst 10.000 inhaftiert seien. Außerdem seien einige tausend Schusswaffen nach den Plünderungen verschwunden und zirkulierten jetzt vermutlich unter der militanten Opposition oder in kriminellen Strukturen. Andere Spezialisten bezweifelten, dass Moskau durch die Unterstützung Tokajews in den kritischen Momenten des Staatsstreiches viel gewonnen habe. Russland habe einfach seine traditionelle Linie verfolgt, solange wie möglich mit der existierenden Staatsmacht zusammenzuarbeiten, ohne Kontakte zu alternativen Kräften aufzubauen. Diese Passivität habe in der Ukraine auch schon dazu geführt, dass Russland viel zu lange am gestürzten Präsidenten Wiktor Janukowitsch festgehalten habe.

Eine Hypothese aus den turbulenten Tagen der Unruhen scheint sich indessen zu bestätigen: dass der abgesetzte und inzwischen unter dem Verdacht des Hochverrats inhaftierte Geheimdienstchef Muchtar Kassimow im Westen zumindest gut vernetzt war. Der frühere polnische Staatspräsident Aleksander Kwasniewski, der als Berater für Nasarbajew gearbeitet hat, sagte in einem am Freitag erschienenen Interview mit dem Magazin Polityka, Kassimow sei ein »sehr verwestlichter Mensch«, der lange in London gelebt und »den Geschmack der westlichen Freiheit verspürt« habe. Das gelte im übrigen für große Teile der kasachischen Elite. Ein engeres Bündnis ihres Landes mit Russland liege nicht in ihrem Interesse, und Tokajew habe um die russische Hilfe nur gebeten, weil er sich der Loyalität von Armee und Polizei nicht mehr sicher gewesen sei.