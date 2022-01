Warten auf Giffey

Florian Boillot Ein Blick sagt mehr als tausend Expertenkommissionen: Franziska Giffey im Berliner Wahlkampf (März 2021)

Franziska Giffey hat dieser Tage viel zu tun. In verschiedenen Medien rechtfertigt die Regierende Bürgermeisterin von Berlin ihr Handeln in der Coronapandemie, zum Beispiel am Donnerstag abend in einer ZDF-Talkshow. Die derzeitigen Rekordzahlen bei Neuinfektionen mit dem Virus ermöglichen es der Sozialdemokratin indes, eines der drängendsten Probleme in der Hauptstadt außen vor zu lassen: die Wohnungsnot vieler Mieterinnen und Mieter, die nach jahrelang explodierenden Preisen entweder schon aus ihren Kiezen verdrängt wurden oder sich deswegen berechtigte Sorgen machen müssen. Aus Protest gegen diese Entwicklung hatten mehr als eine Million Menschen am 26. September 2021 für den Volksentscheid der Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« gestimmt, der die Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne gegen Entschädigung zum Ziel hat. Nur lässt dessen Umsetzung weiter auf sich warten.

Am Freitag machten Aktivisten der Enteignungsinitiative ihrem Unmut Luft. Seit einem Monat seien Giffey und Andreas Geisel, neuer Senator für Stadtentwicklung und ebenfalls SPD-Politiker, nun im Amt. Und immer noch sei man nicht auf die Initiative zugegangen – während Presseberichte nahelegten, dass der Draht zwischen dem »rot-grün-roten« Senat und der Immobilienlobby glühe. Bei einer Pressekonferenz formulierten die Aktivisten »Anforderungen« an die sogenannte Expertenkommission, die sich künftig mit der Umsetzung des Volksentscheids befassen soll. Kalle Kunkel von der Initiative fasste die Bedingungen in drei Schlagworten zusammen: Transparenz, demokratische Besetzung, klare Umsetzungsperspektive.

Gemäß dem Ergebnis des Volksentscheides von 59,1 Prozent Jastimmen müsse die Enteignungsinitiative für 59 Prozent der Plätze in der Kommission das Vorschlagsrecht haben, forderte Kunkel. Zudem dürften dort keine Vertreter der profitorientierten Immobilien­lobby zu finden sein, sondern politische Repräsentanten und »Personen mit spezifischer Fachexpertise«. Sitzungen sollen protokolliert, die Protokolle später veröffentlicht werden. Über die konkrete Arbeitsweise der Kommission solle mit einfacher Mehrheit entschieden werden können.

Auf jW-Nachfrage, ob man sich bei diesen Bedingungen auf positive Beispiele berufen könne, bei denen Kommissionen dieser Art politischen Fortschritt durchgesetzt hätten, antwortete Kunkel, vielmehr habe man aus den bisherigen Negativbeispielen gelernt. Constanze Kehler, ebenfalls in der ­Initiative aktiv, zeigte sich optimistisch: Wenn man schon vorhabe, mit der erstmaligen Anwendung des Grundgesetzartikels 15, der die Vergesellschaftung von »Grund und Boden« gegen Entschädigung vorsieht, Geschichte zu schreiben, könne man dies auch mit der ersten transparent arbeitenden und der Sache verpflichteten Kommission tun.

Kritikern gilt das angedachte Gremium dagegen als Instrument des Senats, um zunächst Zeit zu gewinnen und die Enteignung letztlich für nicht umsetzbar zu erklären. SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf verständigt, »verantwortungsvoll« mit dem Votum der Berlinerinnen und Berliner umgehen zu wollen. Innerhalb eines Jahres solle die »Expertenkommission« demnach eine Empfehlung formulieren, über die dann der Senat entscheide. Mit welchen Argumenten die Vergesellschaftung gegen Entschädigung am Ende abgewiegelt werden könnte, lässt sich in dem Papier ebenfalls herauslesen: »Der Senat wird die möglichen verfassungskonformen Wege einer Vergesellschaftung unter wohnungswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und finanzpolitischen Gesichtspunkten gewichten und bewerten.«

Innerhalb der Initiative habe man »ausgiebig und kontrovers« darüber diskutiert, ob man sich überhaupt an der »Expertenkommission« beteiligen solle, berichtete Kunkel am Freitag. Man sei sich bewusst, dass es sich hierbei um einen Ort handeln könne, »an dem viel geredet wird, am Ende aber nichts herauskommt«. Auf jW-Nachfrage, an welchem Punkt die Initiative ihre Zusammenarbeit mit dem Senat beenden werde, antwortete Kunkel, das müsse man in der Kommissionsarbeit »immer wieder neu entscheiden«. Es handle sich hier um einen dynamischen Prozess – bei dem, soviel wurde am Freitag klar, noch sehr viel zusammenkommen muss, damit es für die Mieterinnen und Mieter der Stadt wirkliche Verbesserungen gibt.