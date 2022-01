Nicht locker lassen

NurPhoto/imago images

Am Donnerstag (Ortszeit) haben Feministinnen vor dem Verfassungsgericht in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá ihre Forderung nach Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen bekräftigt. Unterdessen konnten sich die Verfassungsrichter nicht zu einer Entscheidung in der Frage durchringen. Laut Nachrichtenagentur AP stimmten vier Richter für die Entkriminalisierung und vier dagegen. Im vergangenen Jahr war der neunte Verfassungsrichter von diesbezüglichen Abstimmungen ausgeschlossen worden, weil er sich öffentlich zu dem Thema geäußert hatte. (jW)