»Wir kämpfen gegen drei rechte Parteien«

Mayela Lopez/Reuters José Maria Villalta (l.) debattiert mit seinem Konkurrenten José María Figueres von der PLN (San José, 18.1.2022)

Seit acht Jahren, also zwei Legislaturperioden, regiert in Costa Rica der Partido Acción Ciudadana, PAC – die »Partei der Bürgeraktion«. Sie wird als moderat fortschrittlich verortet. Zu Beginn kooperierte Ihr »Frente Amplio« sogar mit der Regierung. Welche Bilanz ziehen Sie aus der Erfahrung mit dem PAC?

Er hat einige Versprechen in Richtung einer fortschrittlichen Politik gemacht, aber davon alle gebrochen und seine sozialdemokratischen Prinzipien verraten. Es handelt sich um eine neoliberale Partei, die privatisiert und von unten nach oben umverteilt. Die Rechte von Arbeiterinnen und Arbeitern wurden angegriffen. Anstatt mehr Demokratie zu wagen, wurden Rechte abgebaut – eine herbe Enttäuschung. Heute zählt Costa Rica zu den zehn Ländern der Welt mit der ungerechtesten Einkommensverteilung.

Bei den Wahlen vor vier Jahren konnte sich Präsident Carlos Alvarado Quesada erst im zweiten Wahlgang gegen den evangelikalen Pastor Fabricio Alvarado Muñoz durchsetzen. Wie stark ist die religiöse Rechte in Costa Rica heute?

Fabricio Alvarado ist die hiesige Version von Jair Bolsonaro (dem ultrarechten Präsidenten Brasiliens, jW), und er ist nach wie vor brandgefährlich. Beim Rennen um die Präsidentschaft kämpfen wir gegen drei rechte Parteien: In Umfragen liegt die christsoziale Union, PUSC, hinter dem rechtssozialdemokratischen PLN und dem ultrarechten PNR von Fabricio Alvarado, der die Trennung von Staat und Kirche aufheben will. Der ist fraglos die schlimmste Option, aber der Unterschied zu den anderen rechten Parteien ist letztlich auch nur graduell. PUSC und PLN haben ihre ideologische Ausrichtung verloren. Wirtschaftspolitisch gibt es gar keinen Unterschied.

Sie treten zum zweiten Mal als Präsidentschaftskandidat der Linken an. Beim ersten Mal vor acht Jahren erschreckte Ihr Aufstieg in Umfragen die Herrschenden so sehr, dass sie eine großangelegte antikommunistische Angstkampagne orchestrierten. Diese war insoweit erfolgreich, als am Ende viele Ihrer potentiellen Wählerinnen und Wähler für den moderaten PAC stimmten. Ihre Partei landete mit gut 17 Prozent auf dem dritten Platz und verpasste damit den Einzug in die Stichwahl. Vor vier Jahren stürzte »Frente« dann komplett ab, und Sie wurden als einziges Mitglied ins Parlament gewählt. Wo steht Ihre Partei heute?

Wir konnten wieder viel Boden gutmachen. Als demokratische Linke haben wir ein Gegengewicht aufgebaut und sowohl soziale Bewegungen stärken als auch einige fortschrittliche Gesetze durchbringen können. Somit stellen wir uns wieder erfolgreich als Alternative dar. Die Umfragen sehen uns auf dem dritten oder vierten Platz. Aber das ist nicht sehr aussagekräftig, denn zum einen kommt bei diesen Umfragen keine Partei über 20 Prozent, und zum anderen gibt jetzt, zwei Wochen vor der Wahl (sie findet am 6. Februar statt, jW), immer noch die Hälfte der Befragten an, unentschlossen zu sein. Wir haben also die Chance, in die Stichwahl um die Präsidentschaft einzuziehen, und setzen darauf, mit einer größeren Fraktion ins Parlament einzuziehen.

Sie werben mit dem Slogan: »Es gibt Hoffnung!« Wem wollen Sie eher welche machen: Kümmern Sie sich mehr um soziale Themen oder die anderen Formen der Unterdrückung?

Wir spielen nicht die ökonomischen und individuellen Rechte gegeneinander aus, sondern vertreten ein klares Programm für Arbeiterrechte und soziale Verbesserung, für eine breite Demokratisierung in den Betrieben und darüber hinaus. Wir wollen Wirtschaftsdemokratie und viele lebendige Formen der Partizipation, gegen den neoliberalen Gleichklang. Wir verteidigen die Rechte von Frauen, sexuelle Diversität und stehen für eine ökologisch-soziale Transformation. Unsere Gegner haben wieder eine sehr aggressive antikommunistische Kampagne gegen uns gestartet. Prägend ist in diesem Wahlkampf aber vor allem die Enttäuschung der Bevölkerung. PUSC und PLN haben ihre traditionelle Rolle und Anhängerschaft weitgehend verloren. Die Menschen misstrauen aber auch dem fundamentalistischen Pastor Fabrizio Alvarado und haben sich enttäuscht vom moderaten PAC abgewandt, der in Umfragen kaum noch eine Rolle spielt. Wir haben nun die Chance, unsere Alternative deutlich aufzuzeigen.