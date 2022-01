Der Antreiber aus der Abwehr

imago images/Fred Joch »Ich bin nicht der Messias«, sagte Dörner einmal (München, 24.10.1973)

Berliner Stadion der Weltjugend. Kirsten hat den Ball auf der Außenbahn, zieht rein, an Rode vorbei, und bleibt an einem anderen BFC-Knie hängen, ganz knapp, fast Elfmeter. Dörner nimmt den Ball und viel Anlauf, als würde er ihn aus spitzem Winkel lieber gleich selber reindreschen, chippt dann aber an den Fünfmeterraum, der BFC kann nicht klären. Gütschow verzieht in Rückenlage. Dann, eine Minute vor der Pause: kurzer Abstoß Dresden, der Ball geht von rechts zurück an Libero Dörner, den Antreiber für das, was folgt: Dörner dribbelt kurz, gibt dann ins Mittelfeld ab und geht bis zur Mittellinie mit – man merkt, er will weiter vor, hält sich aber zurück, die Vorderleute lässt er machen. Und wie die machen: Wieder über die rechte Außenbahn kommt der Ball in den BFC-Strafraum zu Döschner, der zieht ab: 1:0.

Thom zirkelt in der 51. einen Freistoß zum Ausgleich ins Netz – »ein Blattschuss«, sagt der Kommentator. Nur ein paar Minuten später kommt von Dörner ein Freistoß von der Mittellinie nach vorn geschlagen, die BFC-Abwehr tut sich schwer damit und kriegt den Ball nicht weg. Der landet bei Stübner. Stübner drischt ihn zur erneuten Führung rein – »ein Florettstich«. Wenig später Stübner auf Kirsten auf Minge: 3:1. Dann doch nicht: Abseits, angeblich. Kurz darauf aber doch: »Döschner vernascht zwei Mann«, Flanke auf Minge, der mit Kopf. Drin. »Im Schtiele eines englischen Mittelstürmers.« Der BFC läuft das Tor von Jakubowski an, hinter dem die Bande auf den XI. Parteitag der SED hinweist. Das 2:3 von Ernst (88. Minute) durch die Hosenträger des SGD-Torhüters kommt zu spät.

Am 8. Juni 1985 verteidigt Hans-Jürgen Dörner, genannt »Dixie«, mit der SG Dynamo Dresden den schon im Vorjahr errungenen FDGB-Pokal. Es ist Dörners fünfter. Während der DFB-Pokal für die bundesdeutschen Spitzenteams zu einer Lästigkeit verkommen ist, zählte der Pokalwettbewerb der DDR so einiges, fast mehr als die Meisterschaft. Von der holte Dörner, am 25. Januar 1951 in Görlitz geboren, auch sechs Stück. Dazu die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Montreal 1976. Nur die WM 1974 in der BRD und den Vorrundensieg über den Gastgeber verpasste Dörner wegen Gelbsucht.

100 Länderspiele für die DDR, Rekordspieler für Dynamo Dresden: »Ich bin nicht der Messias«, sagte Dörner einmal. Das Auftreten der Nummer drei auf dem Platz sprach für viele Dresdnerinnen und Dresdner eine andere Sprache. Dörner war der Spielmacher aus der Abwehr heraus, von seinem Selbstbewusstsein gab er den zehn anderen ab. Die Jahre mit Dörner waren die goldenen in der Vereinsgeschichte der Sportgemeinschaft.

Die Karriere nach der Karriere, unter anderem als erster Bundesliga-Trainer, der aus der DDR kam, lief dagegen nie wirklich an. Die Autorität ließ sich nicht so leicht vom Zentrum des Spielfelds an dessen Rand transferieren. Die äußeren Umstände trugen dazu bei. Dörner beklagte den schweren Stand ostdeutscher Trainer in der Bundesrepublik nach 1990. Jene Umstände legen auch dazu auf, Dixie Dörner, den besten, den Dresden und vielleicht sogar die DDR je hatten, den »Beckenbauer des Ostens« zu taufen und nicht den bayrischen Katar-Riyal-Horter den »Dörner des Westens«.

Dixie Dörner ist vergangenen Mittwoch im Alter von 70 Jahren in Dresden gestorben.