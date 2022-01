Wolfgang Kumm/dpa Das Ziel ist klar: Schwangerschaftsabbruch raus aus dem Strafgesetzbuch (Berlin, 17.9.2021)

Das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche wird abgeschafft. Am Montag legte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) einen Referentenentwurf vor, der die Streichung des Paragraphen 219 a des Strafgesetzbuches vorsieht. Ein überfälliger Schritt, denn alleine das Wort »Werbeverbot« ist irreführend und beschreibt, in welchem Kontext und mit welchem Frauenbild die Debatte über die Beendigung einer Schwangerschaft hierzulande geführt wird. Es geht beim Paragraphen darum, dass Personen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, darüber nicht informieren dürfen, also beispielsweise

nicht auf ihrer Internetseite aufführen, welche Arten von Abbruch bei ihnen möglich sind. Im Kern soll nun also endlich das faktische Informationsverbot beigelegt werden. Alle weiteren Hindernisse, die die bundesdeutsche Rechtsprechung ungewollt Schwangeren in den Weg

legt, bleiben davon unangetastet, wie beispielsweise die Beratungspflicht und die Fristenregelung.

Schon mal weiter

Die bürgerliche Frauenbewegung bejubelt sich selbst für diesen kleinen Schritt. Ricarda Lang, frauenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, feierte den Referentenentwurf via

Twitter als »bestes Geburtstagsgeschenk« und sieht ihn als Beweis dafür, dass »die Ampel liefert«. Der SPD-Rechtspolitiker Dirk Wiese hingegen freute sich in einer

Pressemitteilung am Montag, dass mit der Streichung des Paragraphen »die Ampelkoalition ein Relikt aus der Kaiserzeit« abschaffe. Das Informationsverbot über Schwangerschaftsabbrüche wurde jedoch von den Nazis gesetzlich verankert. Aber das ist nicht der einzige Punkt, an dem sich die Geschichtsvergessenheit von Mitgliedern der Koalitionsparteien zeigt.

Bei aller Euphorie über die Abschaffung des Informationsverbots erwähnen ranghohe Ampelkoalitionäre nämlich nicht, dass deutsche Rechtsprechung zu Schwangerschaftsabbrüchen schon mal deutlich progressiver war – zumindest in Teilen. Bereits im März 1972 wurden in der DDR Abbrüche mit dem Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft legal. Innerhalb der ersten zwölf Wochen konnten Schwangere selbstbestimmt über einen Abbruch entscheiden. Der damalige Minister für Gesundheitswesen, Ludwig Mecklinger, begründete den Schritt: »Der entscheidende Beweggrund, der Frau das Entscheidungsrecht über die Austragung einer Schwangerschaft zu übertragen, leitet sich aus der in der sozialistischen Gesellschaft realisierbaren Gleichberechtigung der Frau ab.«

Illegalität bleibt

Eine Gleichberechtigung, die ihr mit der sogenannten Wiedervereinigung nicht mehr zugestanden wurde. Schwangerschaftsabbrüche sind im Strafgesetzbuch geregelt und per se gemäß Paragraph 218 in der Bundesrepublik illegal. Einzig unter gewissen Voraussetzungen bleibt die Betroffene straflos. Dieses Problem, das eine Menge anderer Hindernisse nach sich zieht und den Vorgang des Abbruchs weiterhin stigmatisiert und tabuisiert, geht die Ampelkoalition allerdings nicht an, sondern begnügt sich mit einem überfälligen, aber vor allem zu kleinen ersten Schritt. So bemängelte auch Heidi Reichinnek, Sprecherin für Frauenpolitik der Fraktion von Die Linke im Bundestag, am Montag in einer Pressemitteilung: »Statt diese Streichung (des Paragraphen 218, jW) schnellstmöglich auf den Weg zu bringen, verlagert die Ampel das Thema in eine Kommission und verschleppt das Vorhaben weiter, wie Justizminister Buschmann heute noch einmal bekräftigt hat.« Sie fordert nicht nur eine Regelung außerhalb des Strafgesetzbuches, sondern auch einen »sicheren, kostenlosen und

flächendeckenden Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen«.

Nach Angaben von Pro familia kostet ein Abbruch nach der sogenannten Beratungsregelung die Betroffenen zwischen 200 und 600 Euro, zuzüglich eventuell nötiger Tagessätze bei Klinikaufnahme. Die Kosten werden grundsätzlich nur bei einer medizinischen oder kriminologischen Indikation von den Krankenkassen übernommen, erfüllt die Schwangere Bedürftigkeitskriterien, muss sie die Kostenübernahme vor dem Eingriff beantragen. Hinzu kommt, dass mittlerweile in etlichen Regionen kaum noch Abbrüche vorgenommen werden. Sie sind auch kein verpflichtender Bestandteil der fachärztlichen Ausbildung. Die Abschaffung des Paragraphen 219 a muss also endlich die Debatte um die Beendigung der Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen einläuten.