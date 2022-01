Sporadisches Finden

EPA/JAVIER ETXEZARRETA Unterm Strich geht es um Einsamkeit: Cat Power

Die Songs, die Cat Power auf ihrem neuen Album »Covers« versammelt, könnte sich im Mix kein DJ leisten – er würde glatt aus dem Saal gejagt werden. Oder sollte man gar nicht erst nach einer kuratorischen Logik fragen, wenn Frank Ocean (»Bad Religion«) neben Iggy Pop (»Endless Sea«) steht und die Pogues (»A Pair of Brown Eyes«) sich mit Billie Holiday (»I’ll Be Seeing You«) treffen?

Man könnte die Mischung eklektisch nennen oder genreübergreifend. Es ist aber freilich so: All diese Lieder markierten für die Sängerin, die diesen Freitag ihren 50. Geburtstag feiert, einen Moment, in dem sich ihre Stimmung in einem Song widerspiegelte.

Im Laufe ihrer Karriere, die 1995 mit ihrem ersten Album »Dear Sir« begann, sorgte Chan Marshall immer wieder als Schmerzensfrau für Schlagzeilen, die psychische Zusammenbrüche erlitt, mit Alkohol- und Drogensucht rang und offen über suizidale Krisen sprach. Insofern sollten wir wahrscheinlich froh sein, dass sie es bis hierhin geschafft hat. Es liegt nahe, die Auswahl des Albums als Hommage an die positive Energie von Musik zu verstehen (für Amy Winehouse hat sie leider nicht ausgereicht).

Song geworden ist diese Läuterung in »Unhate«, einem erleichterten Cover von Cat Powers eigenem Stück »Hate« von 2006, das sich mit der alles vernichtenden Zeile hervortat: »I hate myself and I want to die.« »Unhate« rückt diese Aussage in die Vergangenheit und lässt hoffen, dass diese Phase des Selbsthasses endgültig überwunden ist.

Cat Power entdramatisiert die ursprünglichen Kompositionen in den meisten Fällen, sie arbeitet atmosphärisch und vertraut auf die Kraft ihrer Stimme, unterstützt durch sparsame Instrumentierung. Ihre Emphase ist eine gehauchte, eine, die beispielsweise von Nick Caves »I Had a Dream Joe« von 1992 nicht viel übrig lässt, dafür aber die Zeile »I Opened My Eyes« fast mantraartig wiederholt. Dieses Stück folgt – Achtung! – unmittelbar auf »It Wasn’t God Who Made Honky Tonk Angels«, mit dem die Countrysängerin Kitty Wells 1952 einen Nummer-eins-Hit landete.

Die Logik eines Cat-Power-Coveralbums ist auch die einer »Jukebox« (so hieß ihr Cover-Doppelalbum von 2008) in einer prall gefüllten Bar, in die alle möglichen Leute ihre Münzen werfen. So macht dann auch das längste Stück des Albums, »Here Comes a Regular« der Replacements (1985), beinahe als Metamotto Sinn: Der Stammgast in der Kneipe beschreibt die Szenerie, in der wir uns auf dieser Platte befinden.

Unterm Strich geht es um Einsamkeit, und da liegt eine thematische Kontinuität: Diesseits versus Jenseits, damals versus heute, Trauer und Verlust, spirituelle versus materielle Sphäre: Es ist die Aufgabe der Musik, in all dem Chaos Sinn zu suchen – und sporadisch zu finden. Coverversionen führen ein Doppelleben, indem sie einerseits in die eigene Biographie, andererseits in die Musikgeschichte zurückführen. Daran liegt dann auch der große Spaß von Alben wie diesem: Querverbindungen suchen, Originale nachhören (man kann ja nicht alles kennen), dabei einen Song wie die Protesthymne »Pa Pa Power« entdecken, der von einer obskuren Band namens Dead Man’s Bones stammt, in der ein gewisser Ryan Gosling sang: »Burn the Streets / Burn the Cars / Pa Pa Power.« Hübsche Kinderliedlyrik, die Marshall in ihren »Occupy«-Tagen ermutigte.

Die Neuinterpretationen verschleifen vieles ins Ungefähre. Bob Segers Einzelgängerpathos von »Against the Wind« etwa geht völlig in unkenntlichem Pianogeblubber auf. Vielleicht entdeckt man hier und da Spuren von Bekanntem, aber mehr auch nicht. Und so ergibt es hier wenig Sinn, die Cover von ihren Originalen her zu bewerten. Wer Powers Interpretationen aber, wie kürzlich in der SZ geschehen, als Café-Latte-Musik abtut, verkennt das Wesentliche: Cat Power glättet die Songs nicht für eine gefällige Oberfläche, sie reduziert sie auf ihre Essenz.