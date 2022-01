Hawaii gegen U. S. Navy

Mass Communication Specialist 1st Class Meranda Keller/U.S. Navy Für die US-Streitkräfte auf dem Weg nach Ostasien unverzichtbar: Militärtankanlage Red Hill

Als es in ihrer Wohnung wie an einer Tankstelle zu riechen begann, wurde Bonnie Russell misstrauisch. Einige ihrer Nachbarn auf Oahu, der am dichtesten bevölkerten Insel des US-Bundesstaates Hawaii, auf der auch dessen Hauptstadt Honolulu liegt, klagten im November vergangenen Jahres über plötzliche Anfälle von Schwindel und Übelkeit, über unvermittelt auftretende Hautausschläge und Blutungen. Haustiere wälzten sich unter Schmerzen auf dem Boden, Zimmerpflanzen gingen ein – und die Fälle nahmen rasch zu. Was war los auf Oahu? Bald wurde klar: Eine riesige Tankanlage der US-Streitkräfte mit dem Namen Red Hill war undicht geworden, sonderte Treibstoffe in eine unter ihr liegende Grundwasserschicht ab – und zwar ausgerechnet in diejenige, aus der das Trinkwasser für Russells Wohnbezirk gewonnen wird. Groß war die Wut, Proteste wurden laut. Die U. S. Navy, die für Red Hill zuständig ist, suchte zunächst abzuwiegeln, knickte dann jedoch in der vergangenen Woche ein: Man werde das Problem mit dem benzinverseuchten Trinkwasser, das auf Oahu aus den Wasserhähnen kommt, rasch beheben, beteuerte Konteradmiral Blake Converse, stellvertretender Kommandeur der U. S. Pacific Fleet, in Washington.

Red Hill ist nicht einfach irgendeine US-Militärtankanlage, es ist eine in einer speziellen strategischen Position und mit einer speziellen Geschichte. Gebaut wurde sie in der Zeit von 1940 bis 1943 bei dem Marinestützpunkt Pearl Harbor, und zwar unterirdisch: Ein Feind sollte keine Chance haben, sie zu vernichten. Das war wichtig, denn Hawaii, mitten im Pazifik gelegen, ist für die US-Streitkräfte auf dem langen Weg über den Ozean nach Ostasien als Zwischenstation, an der unter anderem aufgetankt werden kann, unverzichtbar. Das gilt noch heute, mit Blick auf den eskalierenden Machtkampf gegen China vielleicht sogar mehr denn je.

Umso schwerer wiegt, dass Red Hill in die Jahre kommt. Die riesige Tankanlage – sie fasst in 20 Tanks insgesamt 250 Millionen Gallonen (rund 950 Millionen Liter) – wurde unmittelbar oberhalb einer Grundwasserschicht gebaut, aus der Trinkwasser entnommen wird. Das treibt Umweltschützer schon lange um. Bereits 2014 traten 27.000 Gallonen aus den Tanks aus. Mit hektischen Notfallarbeiten konnte das Desaster damals eingedämmt werden. Diesmal ist nicht nur das Trinkwasser für einen Wohnbezirk auf Oahu verseucht. Es ist auch unklar, ob die Treibstoffe schon dabei sind, in ein nahe gelegenes Wasserreservoir weiterzuwandern, aus dem Trinkwasser für Honolulu entnommen wird. Kritiker fordern, Red Hill ganz stillzulegen. Für die Streitkräfte kommt das aus strategischen Gründen freilich nicht in Frage.

Dabei weisen Experten wie Timothy A. Walton vom konservativen Washingtoner Hudson Institute darauf hin, dass Red Hill auch ein Symbol für ein strukturelles Problem ist: Auch US-Militärinfrastruktur altert, wird baufällig, und das nicht nur in Einzelfällen. Seit Jahren verschleppe Washington die notwendige Renovierung von Gebäuden, Häfen und Flugplätzen, kritisierte Walton Anfang der Woche auf der Onlineplattform Defense News. Und nicht nur das: Neue Tankanlagen, die zum Beispiel auf den Nördlichen Marianen errichtet würden – nicht allzu weit von Guam, einer weiteren Zwischenstation für die US-Streitkräfte auf dem Weg nach Ostasien –, würden gar oberirdisch gebaut, seien also im Kriegsfall ein dankbares Ziel für chinesische Raketen. Es könne so nicht weitergehen, schrieb Walton. Den Anfang machen müsse Washington mit einer baldigen, vor allem aber soliden Grundrenovierung von Red Hill.

Unterdessen dauern die Proteste auf Oahu an. Es sind beileibe nicht die ersten, die sich gegen die Aktivitäten der US-Militärs in Hawaii richten. Proteste in den 1970er und 80er Jahren führten schließlich dazu, dass die US-Streitkräfte ihre Trainingsbombenabwürfe auf Kahoolawe, der kleinsten der acht Hauptinseln Hawaiis, einstellten. Auf der Insel Hawaii, der flächenmäßig größten des Bundesstaats, regt sich immer wieder Unmut über Bombenabwürfe auf dem Truppenübungsplatz Pōhakuloa. Seit die Verseuchung des Grundwassers auf Oahu bekannt wurde, nimmt die Kritik an den US-Streitkräften wieder zu.