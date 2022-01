Eskalation mit Ansage

Hani Al-Ansi/dpa Nach einem schweren Luftangriff des von Saudi-Arabien angeführten Militärpakts in Sanaa (Jemen, 18. Januar)

Zu Beginn der Woche berichteten zahlreiche Medien, der Jemen-Krieg sei deutlich eskaliert. Als Auslöser machten sie einen Angriff der Ansarollah (»Huthis«), die weite Teile des Jemen kontrollieren, auf die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) am Montag aus, in dessen Folge drei Öltanks explodierten, ein Feuer nahe des internationalen Flughafens ausbrach und drei Menschen ums Leben kamen.

Nach dem Angriff auf Abu Dhabi forderten Luftangriffe der von Saudi-Arabien angeführten Kriegskoalition gauf die von den Ansarollah kontrollierte jemenitische Hauptstadt Sanaa zahlreiche zivile Todesopfer. Die VAE forderten eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. Der Ölpreis schnellte auf seinen höchsten Wert seit sieben Jahren – ein Déjà-vu, das unweigerlich an den September 2019 erinnerte, als Drohnen der Ansarollah zwei der ertragreichsten Ölfelder Saudi-Arabiens getroffen hatten und die saudische Ölproduktion um die Hälfte eingebrochen war.

Beständig vorgerückt

Überraschend kam die Eskalation allerdings nicht. Denn die VAE beteiligen sich seit Beginn des Jahres wieder direkt an den Kämpfen um Marib, die letzte Hochburg der seit fast sieben Jahren nicht mehr demokratisch legitimierten »Regierung« von Abed Rabbo Mansur Hadi im Norden des Landes, auf die die Ansarollah im vergangenen Jahr beständig vorgerückt sind. Nur noch eine Gebirgsformation trennt sie von der strategisch wichtigen Hauptstadt der öl- und gasreichen gleichnamigen Provinz. Sie gilt als Tor für weitere Eroberungen im Süden bis hin nach Aden, wo die von Riad geförderte »Regierung« und der von den VAE unterstützte separatistische Südübergangsrat residieren.

Eine Einnahme Maribs durch die Ansarollah würde als kriegsentscheidend eingeschätzt. Die VAE hatten sich 2019 wegen der hohen Opferzahlen in den eigenen Reihen aus den direkten Kämpfen im Zentraljemen zurückgezogen und sich – dem eigenen Interesse an einer Kontrolle der Seewege, Häfen und Inseln entsprechend – auf den Süden konzentriert. Auch ein von den Ansarollah deklarierter, von Abu Dhabi aber abgestrittener Angriff der »Huthis« auf den Flughafen von Dubai im Jahr 2018 könnte zu dieser Entscheidung beigetragen haben. Über die Ausbildung von Streitkräften und Milizen, die für ihre Brutalität und das Betreiben geheimer Foltergefängnisse bekannt sind, erhielt man seinen Einfluss im Land aber aufrecht.

Die Ansarollah hatten den Angriff vom vergangenen Montag angekündigt: Mehrfach haben sie in den vergangenen Wochen gewarnt, dass neben Saudi-Arabien auch die VAE zum Ziel ihrer Raketen- und Drohnenangriffe werden könnten, sollte sich Abu Dhabi nicht aus der von der Kriegskoalition ausgerufenen Offensive von Marib zurückziehen. Am 10. Januar dann meldeten von den VAE unterstützte Kämpfer, sie hätten die an Marib angrenzende, ebenfalls ressourcenreiche Provinz Schabwa zurückerobert. Auf seiten der Militärkoalition sind an den Kämpfen äußerst radikale Kräfte beteiligt: Neben der von den VAE unterstützten »Brigade der Giganten«, einem Zusammenschluss von mehr als 20.000 Stammeskämpfern aus dem Südjemen, sind dies auch Kämpfer von Al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel.

Angriffe intensiviert

Die Koalition hat auch ihre Luftattacken deutlich intensiviert: Nach Angaben des Büros des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte flog die Koalition in diesem Monat bereits 839 Angriffe, während es im gesamten Dezember 1.074 waren. Dabei werden überproportional häufig Wohnhäuser, Schulen, Krankenhäuser oder Gesundheitsstationen getroffen. Höchstens die Hälfte der jemenitischen Gesundheitseinrichtungen ist noch in Betrieb. Vergangene Woche schnitt eine Bombardierung von Wasserreservoirs in der Stadt Saada 120.000 Menschen vom Zugang zu Trinkwasser ab. Allein im Dezember wurden nach Angaben der Vereinten Nationen 15.000 Menschen durch die Kämpfe vertrieben.

Nach Aussage von Mohammed Al-Bukhaiti, Mitglied des Politbüros der Ansarollah, wurden die VAE – anders als Saudi-Arabien – nicht angegriffen, solange deren Bodentruppen nicht an direkten Angriffen beteiligt waren. Mit der jüngsten Offensive auf Schabwa habe sich die Situation aber geändert, der Angriff auf Abu Dhabi vom Montag sowie mögliche folgende dienten der Abschreckung mit dem Ziel, die Aggression gegen den Jemen zu beenden. Schon am Montag hatte Ansarollah-Sprecher Jahja Sari ausländischen Unternehmen, Staatsbürgern und Bewohnern der VAE geraten, sich von wichtiger Infrastruktur in dem Land fernzuhalten.