Weiter auf Kriegskurs

Alex Brandon/ASSOCIATED PRESS/picture alliance US-Außenminister Antony Blinken mit Amtskollegin Annalena Baerbock am Donnerstag in Berlin

US-Außenminister Antony Blinken hat am Donnerstag in Berlin mit der Bundesregierung, Frankreich und Großbritannien über die Haltung im Ukraine-Konflikt beraten. Er kam aus Kiew, wo er am Mittwoch die Unterstützung seines Landes für die »Unabhängigkeit und Souveränität« der Ukraine bekräftigt hatte. Am Freitag wird Blinken in Genf mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow zusammentreffen. Als wichtigstes Ziel dieses Treffens bezeichnete er die »Senkung der Spannungen« rund um die Ukraine und den nach Blinkens Worten »völlig unbegründeten« russischen Militäraufmarsch an der Grenze. Von russischer Seite wurde die Bedeutung des Treffens Lawrow-Blinken eher heruntergespielt: Solange die von Russland verlangte schriftliche Antwort auf die Forderungen nach Sicherheitsgarantien nicht vorliege, könne man nur von einer »Besprechung« reden, zitierte die Moskauer Zeitung Iswestija einen Regierungsvertreter. Blinken hatte in Kiew erklärt, er werde Lawrow die erwünschte schriftliche Antwort nicht überreichen.

Wie sich die USA die laut Blinken von ihnen beabsichtigte Entspannung im Ukraine-Konflikt praktisch vorstellen, machte das US-Außenministerium zeitgleich zur Äußerung des Ministers deutlich. Ein Sprecher bestätigte, dass Washington Großbritannien und den baltischen Staaten offiziell erlaubt habe, US-Waffensysteme aus ihren Beständen an die Ukraine weiterzureichen. Das könnten nach Angaben der Agentur Reuters schultergestützte Panzer- und Flugabwehrraketen der Typen »Javelin« und »Stinger« sein, mit denen die USA die baltischen Länder ausgestattet haben. Großbritannien hatte schon am Wochenende zwei Flugzeuge mit solchen Waffen in die Ukraine geschickt. In Deutschland sprach sich inzwischen nach einzelnen Vertretern der Grünen auch die FDP dafür aus, sogenannte Defensivwaffen aus der BRD an die Ukraine zu liefern. Entsprechende Äußerungen kamen von der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, und dem designierten Generalsekretär der Partei, Bijan Djir-Sarai. Dieser sagte der FAZ, in einer neuen Situation gehörten alle Optionen auf den Tisch. Die Bundesregierung könne sich nicht hinter dem Koalitionsvertrag verstecken, der dies noch ausgeschlossen hatte.

Für Verwirrung sorgte derweil eine Äußerung von US-Präsident Joseph Biden zum Ukraine-Konflikt. Er drohte einerseits erneut Russland mit »Sanktionen, die es noch nicht gesehen habe«, unterschied aber andererseits zwischen einem »kleinen Vorrücken« und einem »großen Krieg«. Im ersteren Fall würde der Westen prüfen, was er tun wolle und solle, so Biden, im zweiten Fall dagegen kämen »ungeahnte« Strafmaßnahmen auf Russland zu. Als Beispiel nannte Biden den Ausschluss russischer Banken vom Umgang mit dem US-Dollar. Russlands Präsidentensprecher Dmitri Peskow reagierte darauf mit der Warnung vor einer Wiederbelebung des Bürgerkriegs in der Ukraine. Äußerungen wie die Bidens könnten »Hitzköpfe« in der ukrainischen Führung verleiten, eine gewaltsame Lösung des Konflikts um den Donbass zu suchen.

Unabhängig davon brachten 19 kommunistische Abgeordnete der russischen Staatsduma einen Antrag ein, Russland solle die beiden ostukrainischen Volksrepubliken Donezk und Lugansk als unabhängige Staaten anerkennen. Dies erleichtere Russland den Schutz ihrer Bewohner im Fall eines ukrainischen Angriffs, hieß es in der Begründung. Peskow sagte dazu, der Kreml sehe keinen Anlass, zu dem Thema Stellung zu nehmen, bevor nicht das Parlament darüber beraten habe.