Unter dem Wertgesetz

Kriemann/POP-EYE/imago images Ein wesentlicher Bestandteil der Beschäftigungstherapie in der akademischen Produktion ist die Abfolge immer neuer Theoriemoden

Die akademische Produktion von Wissen ähnelt im Kapitalismus dem der Warenproduktion. Forschungsdesiderate gleichen Marktlücken, die es zu besetzen gilt, bevor es die Konkurrenz tut. Forschungsergebnisse müssen nicht nur produziert, sondern auch vermarktet werden. Und wie im Bereich der Güterproduktion hat der Marktwert von wissenschaftlichen Produkten nur sehr vermittelt etwas mit ihrem tatsächlichen Gebrauchswert zu tun. Wer sich den elaborierten Schwachsinn der sich kritisch dünkenden Sozial- und Kulturwissenschaften zu Gemüte führt, wird bemerken, wie wenig es um Herrschaftskritik durch Erkenntnisfortschritt geht.

Freilich ließe sich umgekehrt sagen, dass der Zweck der ideologischen Staatsapparate in der Ideologieproduktion besteht: Neben der Herstellung von praktisch anwend- oder verwertbarem Herrschaftswissen generieren die Universitäten pseudokritischen Unfug, mit dem sich Unzufriedenheit systemkonform integrieren lässt. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Beschäftigungstherapie ist die Abfolge immer neuer Theoriemoden. Deren Kenntnis wiederum bestimmt den Marktwert der Wissenschaftler.

Vor diesem Hintergrund ist es erfrischend, wenn Søren Mau mit »Stummer Zwang« gar nicht erst vorgibt, etwas bislang Übersehenes entdeckt oder eine »innovative Perspektive« eingenommen zu haben. Dies würde voraussetzen, dass sich der untersuchte Gegenstand – der Zwang ökonomischer Verhältnisse – seit Marx’ Analysen so grundlegend verändert hat, dass er mit den von ihm verwendeten Begriffsapparat nicht mehr adäquat erfasst werden könne. Nun sind aber Struktur, Logik und Bewegungsgesetze der kapitalistischen Produktionsweise im Kern dieselben geblieben. Warum dann ein Buch lesen, dessen Gegenstand ja im Grunde selbsterklärend und überforscht ist? Weil sich nach der Lektüre bestätigt, was bereits Hegel wusste: »Das Bekannte überhaupt ist darum, weil es bekannt ist, nicht erkannt.«

»Wie ist es überhaupt möglich«, so Mau eingangs, »dass eine Gesellschaftsordnung, die dermaßen krisenanfällig und lebensfeindlich ist, über Jahrhunderte hinweg bestehen konnte?« Mau führt die erstaunliche Stabilität der kapitalistischen Produktionsweise auf das Zusammenspiel von drei Formen der Macht zurück: unmittelbare Gewalt, Ideologie und ökonomische Macht. Während Gewalt und Ideologie mittels Zwangs bzw. Konsens direkt einwirken, richtet sich die ökonomische Macht im Kapitalismus nur indirekt an das Subjekt. Letztere ist unpersönlich, abstrakt und anonym, »in den ökonomischen Prozessen selbst verankert«. Und obwohl nicht sicht- oder hörbar, wirkt sie so brutal und rücksichtslos wie offene, physische Gewalt. Die ökonomische Macht der kapitalistischen Produktionsweise weist eine eigenständige Form auf, die zwar durch das staatliche Gewaltmonopol eingerichtet und aufrechterhalten sowie durch Ideologie legitimiert wird, aber ganz spezifischen Mechanismen folgt.

Mau unterteilt seine Analyse in drei Teile. Im ersten werden neben Definitionsfragen zu Kapital, Macht und Herrschaft die anthropologischen Voraussetzungen behandelt, die den im Buchtitel angeführten stummen Zwang erst ermöglichen. Weil die Werkzeuge, die der Mensch einsetzen muss, Eigentum anderer werden können, kann sich die Macht in den Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur einschalten. Werden Produktionsmittel Privateigentum, erlangt ihr Besitzer Macht über die Bedingungen der Reproduktion anderer.

Im zweiten Teil des Buchs werden die privateigentümlichen Produktionsverhältnisse untersucht. Mau unterscheidet zwei Arten gesellschaftlicher Beziehungen: die vertikalen bestehen zwischen den unmittelbaren Produzenten und den Besitzern von Produktionsmitteln, also Proletariern und Kapitalisten. Die horizontalen umfassen die Interaktionen der einzelnen Produktionseinheiten auf dem Markt, womit die Unterwerfung aller unter das Wertgesetz verbunden ist. Erst die Kombination der vertikalen Achse (Eigentum) mit der horizontalen Achse (Markt bzw. Konkurrenz) erklärt, so Mau, warum die Macht des Kapitals die Form des ökonomischen Zwangsverhältnisses annimmt. Mau gelingt damit die Überwindung des zentralen Schismas der Marxologie zwischen den Verfechtern eines Primats des Klassenkampfs einerseits und den Anhängern der Wertkritik bzw. der neuen Marxlektüre andererseits, für die der Klassenantagonismus ein sekundäres, abgeleitetes Phänomen einer »universalen Herrschaft des Tauschwerts« (Adorno) darstellt.

Im dritten Teil beantwortet Mau die Frage, wie sich die kapitalistischen Produktionsverhältnisse und ihre immanente Entwicklungslogik empirisch-historisch ausprägen. Der letzte Teil des Buches ist dabei weit mehr als die Illustra­tion der zunächst abstrakt bestimmten Bewegungsgesetze. Mau zeigt vielmehr auf, dass die kapitalistische Dynamik beständig die eigenen Voraussetzungen reproduziert. Konkret erfolgt der Nachweis entlang der Kategorien von reeller Subsumtion, relativer Überschussbevölkerung und Krise.

Søren Mau versteht es, Debatten und Positionen zusammenzufassen, etwa wenn er danach fragt, ob sich Sexismus oder Rassismus aus der Kernstruktur des Kapitalismus ableiten lassen. Zentrale Kontroversen des Marxismus konfrontiert er mit Marx’ eigenen Ausführungen zum Thema, z. B. wenn es darum geht, ob es sich beim Fetischismus um eine Praxis oder um eine verzerrte Wahrnehmung derselben handelt. Kenntnisreich navigiert er den Leser durch sowohl ältere wie neuere, deutsch- wie englischsprachige Literatur. »Stummer Zwang« eignet sich damit auch als Kompendium, weshalb man ein Sach- und Autorenregister um so mehr vermisst. Mau be- und zerlegt, wägt ab und begründet mit Präzision und sprachlicher Klarheit, die man im deutschen Universitätsbetrieb selten sieht. Sach- und Quellenkenntnis, die Stringenz der Argumentation und die unprätentiöse Art der Darstellung machen das Buch zur neuen Referenz.