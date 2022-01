Revisionist Bukele

Amir Gudarzi/ZUMA Wire/imago images Lassen sich vom Präsidenten nicht beirren: Demonstrierende erinnern am Sonntag in San Salvador an die Kriegsopfer

In El Salvador haben am Sonntag zum wiederholten Mal Tausende Menschen gegen die Politik des neoliberalen Präsidenten Nayib Bukele und der von ihm geführten Regierungspartei »Nuevas Ideas« (Neue Ideen) protestiert. Anlass für die Demonstrationen war der 30. Jahrestag der Unterzeichnung des Friedensvertrages, mit dem die damalige Regierung und die linke Guerillabewegung »Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional« (FMLN) am 16. Januar 1992 einen zwölfjährigen Bürgerkrieg beendet hatten, dem mehr als 75.000 Menschen zum Opfer gefallen waren.

Die Proteste richteten sich gegen ein Dekret Bukeles, der zum Jahrestag angeordnet hatte, keine offiziellen Gedenkveranstaltungen an den Friedensvertrag mehr stattfinden zu lassen. Statt ein »falsches Abkommen« zu feiern, solle lediglich der »Opfer des bewaffneten Konfliktes« gedacht werden. »Wir verändern die geschichtliche Perspektive«, hatte Parlamentspräsident Ernesto Castro – zwischen 2012 und 2021 »Privatsekretär« von Bukele – bereits am 12. Januar per Twitter angekündigt. Daraufhin hagelte es Proteste.

»Auch wenn sie den Jahrestag des Friedensabkommens nicht feiern wollen, könnte ihnen dessen Geist helfen, aus dem derzeitigen Rausch der Macht herauszukommen und über die Bedeutung und dringende Notwendigkeit des Dialogs im sozialen und politischen Leben El Salvadors nachzudenken«, kritisierte die Hochschule Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) in San Salvador die »Arroganz« der Regierung am Dienstag auf Facebook. Die Verträge seien zwar »nicht perfekt, aber sie beendeten den Krieg und hatten das Potential, den Grundstein für den Aufbau einer neuen Zukunft für alle zu legen«, hieß es in dem UCA-Kommentar.

Auch UN-Generalsekretär António Guterres unterstrich am Sonntag die Bedeutung des Abkommens. Die Vereinten Nationen seien »stolz darauf, dabei geholfen zu haben, den Weg zum Frieden zu ebnen«, der »geschützt und ausgebaut werden muss«, so Guterres. Das mit Hilfe der UNO vereinbarte Abkommen hatte damals nicht nur die Kämpfe beendet, sondern auch zu einigen politischen und wirtschaftlichen Reformen geführt. Unter anderem formierte sich die FMLN in der Folge als politische Partei und stellte von 2009 bis 2019 den Präsidenten. Zwar beseitigte der Friedensvertrag von 1992 nicht die tieferen Ursachen des Bürgerkriegs wie Armut, Massenarbeitslosigkeit und ungerechte Eigentumsverhältnisse, doch Vertreter aller politischen Richtungen und der bisherigen Regierungen haben seitdem den Abschluss als Fortschritt auf Gedenkfeiern gewürdigt.

Zum diesjährigen Jahrestag hatten zahlreiche zivilgesellschaftliche Gruppen, darunter feministische Organisationen, Umweltverbände, Menschenrechtsaktivisten, Angehörige der Opfer und ehemalige FMLN-Guerilleros, zu Protesten gegen das autoritäre Bukele-Regime aufgerufen, dem sie Repression, Korruption und Komplizenschaft mit den extrem gewalttätigen Mara-Banden vorwerfen. Obwohl schwerbewaffnete Polizisten und Soldaten die Zugänge zur Hauptstadt scharf kontrollierten, nahmen mehr als 4.000 Personen an Demonstrationen in San Salvador teil.

»Viele der durch das Friedensabkommen geschaffenen Institutionen erleiden Rückschläge«, zitierte am Montag (Ortszeit) das Nachrichtenportal Resumen Latinoamericano Morena Murillo, ein Mitglied des »Salvadorianischen Koordinationskomitees der Volksbewegungen«. Sofia Hernandez, die Mutter eines Opfers, erklärte, dass es »keinen Frieden ohne Gerechtigkeit« geben könne. »Wir fordern, dass die Militärarchive geöffnet werden, denn wir wollen wissen, wo unsere im Krieg verschwundenen Angehörigen sind«, sagte sie. Mehrere Demonstranten trugen Schilder mit der Aufschrift »Kein Diktator wird unsere Geschichte auslöschen«. Die vierte große Mobilisierung seit Beginn der Proteste gegen Bukele am 15. September richtete sich auch gegen andere Maßnahmen des Kabinetts, das als »Regierung der Täuschung und der Straflosigkeit« bezeichnet wurde. Sie kritisierten unter anderem die Einführung der Kryptowährung Bitcoin, die Säuberung des Justizapparats und die zunehmende Unsicherheit im Land.