Vor Knast bewahrt

Arnulf Hettrich/imago images Schafft sich seine Bühne: Stefan Räpple auf einer von ihm organisierten Kundgebung (Stuttgart, 8.12.2018)

Stefan Räpple steht politisch so weit rechts, dass es sogar der AfD irgendwann zuviel wurde. Er relativierte den Holocaust, forderte »Schluss mit dem Schuldkult« und hält die Terrorgruppe »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU) für einen »Fake«, also eine Erfindung. Die Partei, für die Räpple 2016 in den baden-württembergischen Landtag gewählt worden war, schloss ihn Ende September 2020 aus. Jetzt kam es noch dicker für den Rechtsaußen: Das Landgericht Mainz verurteilte Räpple am Mittwoch wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu zehn Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung – unter anderem wegen seiner Beteiligung an der Erstürmung der Reichstagstreppe im August 2020. Der 40jährige muss zudem 2.400 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen.

Im Gegensatz zu anderen AfD-Politikern, die sich bei den Coronademonstrationen aus taktischen Gründen anbiedern, mischte Räpple offenbar von Anfang an aus voller Überzeugung mit und radikalisierte sich dabei zusehends. Schon im Mai 2020 hatte er – damals noch AfD-Abgeordneter – mit einer Deutschland-Fahne bei einer großen Demonstration von »Querdenken 711« in Stuttgart teilgenommen. Vor Gericht ging es jetzt um bei öffentlichen Auftritten in den folgenden Monaten vertretene Positionen.

So rief Räpple als Redner bei einer Demonstration am 26. September 2020 in Mainz zum gewaltsamen Sturz der Bundesregierung auf und sprach von einer »Parteiendiktatur«. Kurz zuvor hatte er bereits in einem Youtube-Video die BRD unter anderem als »Willkürstaat« und »letzten Dreck« bezeichnet. Für diesen Auftritt wurde er am Mittwoch allerdings nicht bestraft. Am 29. August 2020 beteiligte sich Räpple – immer noch Landtagsabgeordneter der AfD – an den Demonstrationen gegen die Coronamaßnahmen in Berlin. Dabei überstieg er mit Hunderten anderen Menschen die vor dem Reichstagsgebäude aufgestellten Absperrgitter und leistete Widerstand gegen Polizisten, die die Treppe zum Reichstagsgebäude räumen wollten. Wie es in der Anklage hieß, hatte sich Räpple gegen die Räumung der Treppe gewehrt, indem er sich zwischen Polizisten und die Demonstranten drängte.

Nach Aussage der Großen Strafkammer habe sich strafmildernd ausgewirkt, dass der Angeklagte die durch Videos dokumentierten Taten vollumfänglich gestanden habe, nicht vorbestraft gewesen sei und sich politisch nicht mehr betätige. Erschwerend wertete das Gericht, dass Räpple bei den Taten seine besondere Verantwortung als Landtagsabgeordneter missachtet habe. Der verurteilte Expolitiker gab sich im Gerichtssaal zahm: Er bedankte sich bei der Staatsanwaltschaft für den »Warnschuss«, der die Anklage für ihn gewesen sei, und entschuldigte sich. Sein Verteidiger erklärte, keine Berufung gegen das Urteil einlegen zu wollen.

In den vergangenen Jahren hatte Räpple, in dessen Vita auf der Homepage des baden-württembergischen Landtags eine »Ausbildung zum Hypnoanalytiker und Heilpraktiker für Psychotherapie« eingetragen war, immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. So unterstützte er im Dezember 2018 seinen Fraktionskollegen Wolfgang Gedeon, der mit antisemitischen Schriften aufgefallen war. Bereits im Oktober 2016 hatte Räpple auf einer AfD-Versammlung in Bayern erklärt, es sei heute »nicht mal mehr möglich zu fragen, ob sechs Millionen Juden in den KZ umgekommen sind oder ob es nicht vielleicht doch nur viereinhalb Millionen waren«.

Im Dezember 2018 sorgte der AfD-Mann für einen Polizeieinsatz im Landtag. Er beschimpfte die SPD mit dem Zwischenruf »So sind sie, die roten Terroristen!«. Dem folgte eine Auseinandersetzung, im Zuge derer Räpple von Polizeibeamten aus dem Saal gebracht werden musste. Nach Recherchen von Andreas Speit, Journalist und Kenner der rechten Szene, steht Räpple der faschistischen »Identitären Bewegung« nahe.