Öl ausgelaufen

Pilar Olivares/REUTERS

In Peru sind mutmaßlich infolge des unterseeischen Vulkanausbruchs im rund 10.000 Kilometer entfernten Tonga Strände von drei Küstenbezirken mit Rohöl verschmutzt worden. Die peruanische Staatsanwaltschaft leitete am Dienstag (Ortszeit) Ermittlungen gegen den spanischen Energiekonzern Repsol ein. Umweltminister Ruben Ramirez hatte am Montag erklärt, der Ölteppich sei entstanden, nachdem ein Schiff beim Entladen von Rohöl für die Repsol-Raffinerie La Pampilla von ungewöhnlich hohen Wellen erschüttert worden sei. Arbeiter versuchen nun, die Strände vom Öl zu reinigen. (Reuters/jW)