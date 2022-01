Gedenken an Wannseekonferenz 1942

imago/Sven Lambert Schulklasse bei einer Führung durch das Haus der Wannseekonferenz (Berlin, 26.1.2001)

Die Wannseekonferenz vor 80 Jahren gilt als Schlüsseldatum für die Schoah – die Vernichtung von sechs Millionen europäischen Jüdinnen und Juden durch den deutschen Faschismus. 15 hochrangige Vertreter des Naziregimes, darunter Staatssekretäre, Behördenvertreter sowie hohe Partei- und SS-Funktionäre, hatten sich auf Einladung des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD, Reinhard Heydrich, am 20. Januar 1942 in einer Villa am Wannsee bei Berlin versammelt, um die organisatorische Umsetzung der »Endlösung der Judenfrage« zu beschließen. Wenige Monate später begann der industriell organisierte Massenmord in den Vernichtungslagern Sobibor, Auschwitz-Birkenau und Treblinka.

Der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sprach sich für »mehr Holocaust ­Education in den Schulen« aus. In Umfragen zeige sich, wie gering die Kenntnisse vieler Schüler über die Schoah seien, beklagte Schuster in einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom Mittwoch. »Mit dem wachsenden zeitlichen Abstand zum Nationalsozialismus scheint ein Unwille in der Gesellschaft einherzugehen, sich weiterhin mit diesem Teil der deutschen Geschichte zu befassen.« Wichtig seien deshalb Gedenktage wie der 27. Januar, Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz 1945.

Die Wannseekonferenz führe die Verantwortung des Staates vor Augen, erklärten die Kovorsitzenden der Partei Die Linke, Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow, am Mittwoch. Polizei und Justiz müssten »antidemokratische, rassistische und antisemitische Bestrebungen konsequent verfolgen und unterbinden. Es gelte, »rechtem Terror und Rechtspopulismus den gesellschaftlichen Boden zu entziehen«.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte am Dienstag den historischen Ort der Konferenz besucht, an dem sich heute eine Ausstellungs- und Bildungsstätte befindet. »Es darf nicht vergessen werden, was hier vor 80 Jahren geschah, als ein Staatsapparat, deutsche Verwaltungsbeamte, den Völkermord an den Jüdinnen und Juden Europas planten«, schrieb der Bundespräsident ins Gästebuch.