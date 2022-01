Die Gentlemen bitten zur Kasse

Michele Tantussi/REUTERS Kanzler Olaf Scholz, Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck (v. r. n. l.) haben weniger zu verteilen

Die Weltwirtschaft ist ein Kartenhaus, nun gibt es wieder einmal erste Wackler. Anleger bekommen seit mehr als zwei Jahren erstmals wieder Geld für ihre Kredite an den deutschen Staat. Aus Furcht vor einer raschen Abfolge von Zinserhöhungen der großen Notenbanken warfen sogenannte institutionelle Investoren – vor allem Staats- und Pensionsfonds – in den letzten Tage Staatsanleihen aus ihren Depots. Das brachte die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe am Mittwoch erstmals seit Mai 2019 wieder über Null auf plus 0,025 Prozent. In den vergangenen Jahren nahmen diese Anleger in Kauf, für Kredite an Deutschland zu bezahlen. Nun muss der Bundesfinanzminister im Bundeshaushalt wieder mit Zinszahlungen kalkulieren. Berlin hatte in den vergangenen Jahren dank Negativzinsen am Schuldenmachen verdient. Die Rendite zum Beispiel der italienischen zehnjährigen Anleihen lag mit 1,4 Prozent deutlich über der der deutschen, was Rom jährlich Milliarden Euro kostet. Die Ungleichheit zwischen den Ländern der EU und weltweit nahm beschleunigt zu. Gleichzeitig stieg der Ölpreis am Mittwoch auf den höchsten Stand seit 2014. Diesel kostete am Mittwoch in der Bundesrepublik durchschnittlich soviel wie noch nie.

Nach übereinstimmender Auffassung von Finanzfachleuten ist unter Anlegern die Furcht bestimmend, dass die US-Zentralbank Fed bei ihrer nächsten Sitzung am 26. Januar in Washington unter anderem zur Inflationsbekämpfung die Zinsen anhebt. Das war erst für März erwartet worden. Im Dezember hatte aber die Teuerung in den USA mehr als sieben Prozent betragen. Grundsätzlich führt ein Zinsanstieg bei den Unternehmen zu steigenden Kapitalkosten bei gleichzeitig sinkenden Margen und Gewinnen. Hinzu kommt: Auch in Großbritannien werden weitere Zinserhöhungen wegen einer ebenfalls stärker als erwartet ausgefallenen Inflation wahrscheinlicher.

Der haushaltspolitische Sprecher der FDP, Otto Fricke, reagierte auf die Nachrichten am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters mit dem gewohnten Ruf nach Kürzungen. Es sei zwar nur eine symbolische Marke geknackt worden, jedoch: »Der zusätzliche Puffer im Haushalt, den es in den letzten Jahren immer gegeben hat, fällt jetzt aber weg.« Das werde sich im Jahresverlauf immer stärker auf die Investitionen auswirken, die sich die neue Regierung auf die Fahne geschrieben habe. Die Frage müsse stets lauten: Worauf sei man bereit zu verzichten? In anderen Worten: Wie kann unter dem Diktat des Finanzkapitals die Umverteilung von unten nach oben verstärkt werden?

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeigte sich von den Gefahren der Entwicklung in seiner Videorede beim Weltwirtschaftsforum in Davos unbeeindruckt. Er warb für eine breite, weltweite Mitgliedschaft in dem von ihm angeregten »Klimaklub«. Der solle nicht exklusiv sein: »Indem wir Themen wie Technologietransfer und Klimafinanzierung angehen, hoffen wir, auch Entwicklungs- und Schwellenländer an Bord zu holen.« Den wichtigsten westlichen Industrieländern komme dabei eine besondere Rolle zu. Man werde aus dem Kostenfaktor des Kampfes gegen Klimawandel einen Wettbewerbsvorteil machen.

Tatsache ist, dass viele Schwellenländer, die sich in US-Dollar oder Euro hoch verschuldet haben, bei Zinserhöhungen in größte wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen. Dazu sagte Scholz nichts.