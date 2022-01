Keine Deutsche mehr

Melbourne. Angelique Kerber hat an ihrem 34. Geburtstag eine bittere Erstrundenniederlage bei den Australian Open einstecken müssen. Die frühere Weltranglistenerste verlor gegen die Estin Kaia Kanepi am Dienstag (Ortszeit) mit 4:6, 3:6. Erstmals seit 1977 steht bei den Australian Open damit keine Deutsche in der zweiten Runde. Am Montag waren mit Andrea Petkovic und Tatjana Maria die beiden anderen deutschen Starterinnen ausgeschieden. (sid/jW)