Bratislava. Nach zahlreichen Coronafällen bei der Handball-EM erwartet Sportmediziner Wilhelm Bloch weitere positive Tests. »Wenn eine so hochansteckende Variante wie Omikron einmal im Turnier drin ist mit so vielen Fällen, dann wird man das Virus nicht mehr herausbekommen«, sagte der Professor der Deutschen Sporthochschule Köln dem Sportinformationsdienst am Dienstag. Am Montag waren sechs Nationalspieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zuvor hatte es bereits einen positiven Befund gegeben. Auch ein Abbruch der EM kommt für Bloch in Betracht. (sid/jW)