Viele verrückte Dinge

Photo by Ian Johnson/Icon Sportswire Die letzte Chance warf er in die Hände des Gegners: Derek Carr beim Spiel gegen die Bengals (Cincinnati, 15.1.2022)

Am Ende wurde es noch mal eng. Wenige Sekunden vor Schlusspfiff der ersten Partie der NFL-Playoffs zwischen den Cincinnati Bengals und den Las Vegas Raiders hatten letztere noch die Chance, mit einem Touchdown den Ausgleich zu erzielen. Quarterback Derek Carr warf das Ei jedoch in die Arme eines Gegenspielers – und die Bengals entschieden das Spiel mit 26:19 für sich.

Mit der Niederlage geht für die Raiders eine turbulente Saison zu Ende. Neben dem Platz war zeitweise das pure Chaos ausgebrochen.

Die aktuelle Spielzeit startete für die Raiders, das ikonische Franchise mit dem Piratenlogo, zunächst vielversprechend – drei Siege aus den ersten drei Spielen. Es folgten zwei Niederlagen und der erste Skandal der Saison: Anfang Oktober kamen E-Mails von Trainer Jon Gruden an die Öffentlichkeit und offenbarten seinen Hang zu Homophobie, Rassismus und Misogynie.

Gruden, der 2018 als großer Hoffnungsträger vorgestellt wurde, aber während seiner Amtszeit stets die Playoffs verpasste, trat zurück. Für ihn übernahm interimsweise Rich Bisaccia, der bis dato die Special Teams der Raiders betreute und keinerlei Erfahrung als Cheftrainer vorweisen konnte. Spätestens ab diesem Zeitpunkt verschwanden die Raiders für die meisten Experten von den Listen der möglichen Playoff-Kandidaten.

Doch der dreimalige Champion gewann die ersten beiden Spiele unter Bisaccia. Vor allem die Verbindung zwischen Quarterback Carr und Ballfänger Henry Ruggs schien nach einem schwierigen ersten Jahr immer besser zu werden. Doch dann geschah Tragisches.

Anfang November raste Ruggs in seinem Wagen mit über 250 km/h und viel Alkohol im Blut durch Las Vegas. Dabei rammte er das Auto einer 23jährigen, das daraufhin in Flammen aufging. Sie und ihr Hund verbrannten. Ruggs sieht sich nun einer langen Gefängnisstrafe gegenüber.

Kurz darauf leistete sich mit Cornerback Damon Arnette ein weiterer Spieler einen Aussetzer. In einem Video, das im Internet viral ging, zeigte sich Arnette mit Schusswaffen und stieß dabei jede Menge Todesdrohungen gegen Menschen aus. Wie Ruggs wurde auch Arnette von den Raiders entlassen.

Doch es gab auch Lichtblicke im Lager der Raiders. Zum einen avancierte der Defensivspieler Maxx Crosby in dieser Saison zu einem der besten Spieler auf seiner Position, nachdem er zu Beginn der Coronapandemie 2020 noch mit Alkoholproblemen in einer Entzugsklinik gelandet war. Er wurde für den Pro Bowl, das jährliche Aufeinandertreffen der besten NFL-Spieler, nominiert.

Schon Teamkollege Darren Waller schaffte es vor einem Jahr dorthin – mit einer ähnlichen Hintergrundgeschichte wie Crosby. Waller verpasste in dieser Saison einige Spiele verletzungs- und coronabedingt. Eine schwere Zeit für Waller, der danach berichtete, aufgrund seiner Suchterkrankung »über viele verrückte Dinge« nachgedacht zu haben. Der Tight End kam wieder in die Spur und half mit, dass sich die Raiders am Ende in einem der verrücktesten Spiele der NFL-Geschichte gegen die Los Angeles Chargers trotz allem tatsächlich für die Playoffs qualifizierten.

Nun kam das frühe Aus – doch allein die Playoffs-Teilnahme dürfte für das gebeutelte Team ein Erfolg sein.