Hofierter General

REUTERS/Sarah Meyssonnier Nützlich für den Westen: Al-Burhan mit Emmanuel Macron bei einer Konferenz in Paris (17.5.2021)

Die Zeichen im Sudan stehen auf Streik. Nachdem der jüngste Massenprotest am Montag erneut zahlreiche Verletzte und mindestens sieben Tote gefordert hatte, gab es landesweite Aufrufe zu zivilem Ungehorsam an diesem Dienstag und Mittwoch. Online veröffentlichte Bilder zeigten leere Straßen mit Barrikaden und brennenden Reifen. Insgesamt starben seit Beginn der Protestwelle infolge des Militärputsches am 25. Oktober nach Angaben des Sudanesischen Ärztekomitees mindestens 71 – junge – Menschen. Demnach wiesen fast drei Viertel der Opfer Kopf- oder Nackenschüsse auf. Videos in sozialen Netzwerken bezeugen, dass sich Protestierende einzig mit Barrikaden vor scharf schießenden Einsatzkräften schützen können.

Angesichts der immer hemmungsloser agierenden Einsatzkräfte bei den fast täglich stattfindenden Demonstrationen gegen Putschgeneral Abdel Fattah Al-Burhan kursiert die Forderung nach Sanktionen. Aber anders als beispielsweise in Mali, wo mit Assimi Goïta ein Militär an der Spitze des Staates steht, der sich offen gegen Druck aus Brüssel und Paris zur Wehr setzt, gibt es von der »internationalen Gemeinschaft« in bezug auf Sudan lediglich Appelle und Aufrufe zum Dialog.

Vergangene Woche lud die »Integrierte UN-Übergangsunterstützungsmission im Sudan« (Unitams) zum Gespräch mit allen Beteiligten – auch dem Militär. Das sorgt vor allem bei der Sudanesischen Kommunistischen Partei, die eine wichtige Rolle in der Protestbewegung spielt, für Unmut. Statt mit den Armeevertretern in Dialog zu treten, sollte die Unitams »anerkennen, dass es sich bei der derzeitigen Regierung um eine diktatorische Militärregierung handelt, das Recht der Sudanesen auf eine zivile Regierung mit allen Rechten und Freiheiten bekräftigen und von der Abhaltung vorgezogener Wahlen abraten, insbesondere angesichts der Präsenz der militärischen Komponente an der Macht«, hieß es in Reaktion auf das Gesprächsangebot des UN-Sondergesandten Volker Perthes, ehemaliger Chef der deutschen regierungsnahen Stiftung für Wissenschaft und Politik. Auch der Gewerkschaftsverband SPA und die in den Nachbarschaften verankerten Resistance Committees lehnen jede Zusammenarbeit mit dem Militär ab.

Für Al-Burhan und seinen Partner Mohammed Hamdan Daglo gibt es Gründe zuhauf, eine zivile Regierung zu verhindern – nur wenige Wochen nach der vollständigen Machtübernahme durch den General sollte der im Machtteilungsabkommen 2019 festgelegte Wechsel zu einer zivilen Führung im Übergangsrat stattfinden. Da wären einerseits die schwerwiegenden Menschenrechtsverbrechen der beiden in der Region Darfur Anfang der 2000er Jahre, aber auch die andauernde Gewalt gegen Protestierende, die im Massaker vom 3. Juni 2019 gipfelte, als die Truppen Daglos mindestens 120 Menschen bei einer Sitzdemonstration niedermetzelten.

Noch scheint sich Al-Burhan seiner Unterstützung sicher. Neben den seit Monaten blockierten Internet- und Telefonverbindungen während angekündigter Proteste wurde dem Sender Al-Dschasira live, der von den Demonstrationen berichtete, am Sonnabend die Lizenz entzogen. Journalisten berichten von Gewalt und Repression gegen sie, der bis zu seiner Inhaftierung in der Übergangsregierung als Informationsminister amtierende Faisal Saleh schrieb konsterniert auf Twitter: »Das sudanesische Volk hat es nicht mit einer willkürlichen Regierung oder Behörde zu tun, sondern mit einer kriminellen Bande, die die Jugend des Sudan kaltblütig tötet, und die ganze Welt schaut zu.« Burhan indes verschärft laut der staatlichen Agentur SUNA vom Montag die Gangart gegenüber den Protesten weiter, indem er eine »Sondereinheit zur Bekämpfung des Terrorismus und potentieller Bedrohungen« einrichten lässt.

Von Brüssel und Washington hat Al-Burhan außer warnenden Worten nichts zu befürchten, agiert das sudanesische Militär doch als EU-Grenzposten auf dem afrikanischen Kontinent. Daglo erklärte im Dezember dem US-Magazin Politico freimütig: Europa und die USA hätten keine andere Wahl, als die neue Regierung zu unterstützen, wollten sie eine »Flüchtlingskrise« abwenden.