»Das Urteil soll Aktivisten einschüchtern«

Am Montag begann am Landgericht Gießen das Berufungsverfahren gegen die als »Ella« bekannte Umweltaktivistin, die sich 2020 an den Protesten gegen die Rodung des Dannenröder Forstes beteiligt hatte. Im Zuge dessen war sie zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Nicht nur Sie als Verteidigung haben Berufung eingelegt, sondern auch die Staatsanwaltschaft. Mit welcher Begründung?

Verurteilt wurde »Ella« in erster Instanz wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in zwei Fällen, jeweils in Tateinheit mit Widerstand und gefährlicher Körperverletzung. Das Gericht habe zu milde geurteilt, behauptet die Staatsanwaltschaft in ihrer schriftlichen Begründung. Darin ist von verbrecherischer Energie und rechtsfeindlicher Gesinnung unserer Mandantin die Rede. Allerdings haben wir kein Gesinnungsstrafrecht, ein Verbrechenstatbestand liegt nicht vor. Wir fragen uns, was an einer Haltung wie der unserer Mandantin rechtsfeindlich sein soll. Den Grund für ihr Engagement drückt sie wie folgt aus: »Könnt ihr euch vorstellen, wie es sich für die Erde anfühlt, gehäutet zu werden? Diese Entfremdung wird uns zum Verhängnis werden!«

Ella wurde im November 2020 festgenommen, während sie sich in 15 Metern Höhe auf Seilen zwischen Bäumen im »Danni« befand.

Die Staatsanwältin spricht von lebensbedrohlichem Verhalten unserer Mandantin. Demnach sei ein angeblicher Kniestoß von ihr nicht ausreichend bestraft worden. Das ist angesichts des harten Urteils von mehr als zwei Jahren absurd.

Wie hätte das Gericht aus Ihrer Sicht entscheiden müssen?

Selbst wenn der Sachverhalt richtig festgestellt worden wäre, was unserer Auffassung nach nicht der Fall ist, hätte berücksichtigt werden müssen, dass unsere Mandantin selbst erheblich verletzt worden ist. Ihr wurde bei der Festnahme mit Fäusten ins Gesicht geschlagen, während sie sich in 15 Metern Höhe befand. Das ist auf einem Video gut zu sehen. Hierbei handelt es sich um Körperverletzungsdelikte im Amt. Strittig ist zudem, ob die Beamten im Einsatz nicht besser geschützt waren, als sie es behaupten. Wegen all dieser Dinge muss das Urteil des Amtsgerichts Alsfeld vollständig überprüft werden.

Ist bekannt, welche Körperverletzung die Polizisten bei dem angeblichen Kniestoß davongetragen haben sollen?

Obgleich es bei beiden Beamten keine plausible ärztliche Dokumentation einer Verletzung gibt, glaubte ihnen das Amtsgericht. Bei dem Polizisten, der von »Ellas« Knie getroffen worden sein will, liegt kein Attest vor. Sein Dienstvorgesetzter will aber später »Schwellungen« gesehen haben. Für den zweiten Beamten legte dessen Vorgesetzter erst in der Beweisaufnahme ein Attest vor.

Der Richter, der am Amtsgericht Alsfeld das harte Urteil in erster Instanz fällte, war zugleich durch ein sehr mildes Urteil gegenüber einem Polizisten aufgefallen, der in rechten Chats aktiv sowie im Besitz einer Sprengstoff- und Waffensammlung war. Welche Rolle spielt die politische Einstellung von Richtern bei solchen Urteilen?

Im Detail kann ich das vorliegend nicht beurteilen, weil ich die Verteidigung erst spät übernommen habe. Allerdings spricht die Höhe des Urteils für eine gewisse Befangenheit. Es gibt eine Neigung bei der Justiz, Polizisten alles mögliche nachzusehen. Machen diese eine Falschaussage vor Gericht, rechnet man ihnen gern einen Irrtum zu. Meiner Auffassung nach hat man beim Amtsgericht Alsfeld einen über das konkrete Verfahren hinausgehenden Zweck verfolgt. Das erstinstanzliche Urteil soll als abschreckendes Exempel dienen, um Klimaschutzaktivisten einzuschüchtern.

Worauf kommt es im jetzt begonnenen Berufungsverfahren an, etwa wenn Zeugen erneut vernommen werden?

Der Gesamteinsatzplan der Polizei muss vorgelegt werden. Bislang ist nicht einmal klar, wer den Einsatz geleitet hat. Es geht um Eigen- und Fremdschutz, einerseits für eine Umweltaktivistin, andererseits für das für besondere Gefahrenlagen ausgebildete SEK. Offen ist unter anderem die Frage, ob den Einsatzkräften bekannt war, dass im Fall des Durchtrennens von Halte- und Sicherungsseilen Gefahr droht.