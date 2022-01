Grüne Phrasendrescher

John Macdougall/AFP POOL/dpa Vereint, um nichts zu ändern: Landwirtschaftsminister Özdemir und Umweltministerin Lemke am Dienstag in Berlin

Wenn es um Sonntagsreden geht, scheint die liberale »Ökopartei« Bündnis 90/Die Grünen unschlagbar. Nachdem bereits vergangene Woche Wirtschaftsminister Robert Habeck versprochen hatte, den »Turbo« beim Klimaschutz zünden zu wollen, kündigten nun seine Parteikollegen Cem Özdemir und ­Steffi Lemke einen »neuen Aufbruch« in der Agrarpolitik an. »Diese Regierung ist angetreten als Fortschrittsbündnis für Gerechtigkeit, für Freiheit, für Nachhaltigkeit und für eine klimaneutrale, nachhaltige Zukunft. Auch in der Landwirtschaft wollen wir einen neuen Aufbruch anstoßen«, sagte Bundesumweltministerin Lemke am Dienstag im Vorfeld des Agrarkongresses 2022. Die Zeit sei reif, Landwirtschaft, Natur, Umwelt und Klimaschutz endlich unter einen Hut zu bekommen, fügte Landwirtschaftsminister Özdemir hinzu.

Wie dringend Verbesserungen sind, machte das Bündnis »Wir haben es satt« deutlich, das am Sonnabend einen Protesttag gegen Missstände in der Ernährungsindustrie organisiert. »Die vergangenen 16 Jahre waren eine Katastrophe«, beklagte Ottmar ­Ilchmann von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) auf einer vom Bündnis organisierten Pressekonferenz am Dienstag. Höfesterben, Preisdumping, Insektensterben und Klimakrise seien verschärft worden. »Es wurde Klientelpolitik betrieben, die an den Interessen der bäuerlichen Betriebe vorbeiging.« Man brauche jetzt keine »kosmetischen Veränderungen«, sondern einen echten »Systemwechsel«, betonte Ilchmann.

Vom aktuellen System der Massenproduktion profitierten vor allem die großen Supermarktketten und Handelskonzerne, die dank ihrer Marktmacht die Preise von oben diktieren würden, so Marita Wiggerthale von der Hilfsorganisation Oxfam. Von dem, was Verbraucher im Supermarkt für Lebensmittel bezahlten, komme am Ende nur sehr wenig bei den Produzenten an. Einfach die Preise zu erhöhen – das hatte Özedmir vor wenigen Wochen vorgeschlagen, um gegen »Ramschpreise« vorzugehen –, sei unwirksam, solange man nichts am Machtgefälle ändere, erklärte Wiggerthale.

Ilchmann von der AbL ergänzte, man wolle nicht Landwirte und Geringverdiener gegeneinander ausspielen. »Wenn die Grundsicherung nicht ausreicht, um vernünftig zu essen, dann muss dort nachgebessert werden.« Die Bauern könnten die soziale Schieflage nicht durch Billigproduktion auffangen.

Ina Latendorf, Agrarpolitikerin der Fraktion Die Linke im Bundestag, erklärte am Dienstag gegenüber jW, sie erwarte, dass den Ankündigungen von Lemke und Özdemir nun Taten folgen. Nötig sei die »Überwindung der Konzernmacht in Produktionsweise und Preisbildung, Beendigung der Bodenspekulation sowie der Industrieförderung nachweislich klimaschädlicher Produkte«.

Doch ohne drastischen Druck von der Straße wird in Sachen Klimaschutz oder Agrarwende nichts erreicht werden, weiß Fridays-for-Future-Sprecherin Carla Reemtsma. Das hätten die vergangenen Wochen bewiesen: »Diese Regierung hat keine ernsthaften Maßnahmen, um die Klimaziele zu erreichen«, so Reemtsma am Dienstag gegenüber jW. Im Wahlkampf hätten die Grünen versprochen, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, doch kein Programm dafür präsentiert. »Die riesige Lücke zwischen Anspruch nach außen und der tatsächlichen Politik bei dieser Partei wird jetzt, wo sie in der Regierung ist, noch deutlicher.« Für Landwirte und Klima sind das schlechte Nachrichten.