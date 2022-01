Dortmund. Rennreiterin Cecilia Müller hat sich bei einem Sturz am Sonntag einen Brustwirbel gebrochen. »Ich werde über einen längeren Zeitraum ausfallen. Ich gebe mein Bestes, bald wieder fit zu sein«, schrieb sie am Sonntag abend bei Instagram. Müller war im Schlussbogen auf der Galopprennbahn in Dortmund mit der vierjährigen Stute Baylee zu Fall gekommen. (sid/jW)