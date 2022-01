Die Wiener Autorin Teresa Präauer soll mit dem Ben-Witter-Preis 2022 ausgezeichnet werden. Die Jury der gleichnamigen Stiftung ehrt damit eine »eigensinnige Beobachterin und Selbstdenkerin, deren Schreiben einen scharfen Blick verrät«, wie die Zeit-Verlagsgruppe am Montag in Hamburg mitteilte. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird seit 1995 vergeben. Stifter ist der Hamburger Journalist und Schriftsteller Ben Witter (1920–1993). Mit dem Preis sollen Autoren ausgezeichnet werden, die für geistige Unabhängigkeit und gesellschaftskritischen Humor stehen. Präauer wurde 1979 in Wien geboren. Zu ihren Veröffentlichungen gehören »Johnny und Jean«, »Oh Schimmi« und die 2021 erschienene Textsammlung »Das Glück ist eine Bohne«. (dpa/jW)