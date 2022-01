Baustopp vor deutscher Küste

Frank Molter/dpa Der Bau des etwa 18,5 Kilometer langen Straßen- und Schienentunnels ist bis auf weiteres gestoppt (Puttgarden, 29.11.2021)

Der milliardenschwere Ostseetunnel ist eines der größten Prestigeprojekte in der Europäischen Union, doch nun stehen die Bagger vor Fehmarn still. Gegner des zwischen BRD und Dänemark vereinbarten Vorhabens erwirkten am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eine Zwischenverfügung, die Bauarbeiten in den deutschen Gewässern sind damit bis auf weiteres teilweise gestoppt. Der Anwalt des gegen die Fehmarnbeltquerung gebildeten Aktionsbündnisses, Wilhelm Mecklenburg, wurde am Montag in Blättern des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags (SHZ) zitiert, er sprach demnach von einem »überraschenden und nicht zu unterschätzenden Erfolg«. Verantwortliche Landespolitiker zeigten sich bemüht, die Bedeutung der Gerichtsentscheidung herunterzuspielen.

Am Donnerstag hatte der Anwalt das Gericht ersucht, das Ausbaggern des Tunnelgrabens vor Fehmarn im Bereich von geschützten Riffen zu untersagen, bis über einen Eilantrag des Bündnisses gegen die Arbeiten entschieden sei. Dem folgten die Richter am Freitag. Das Land Schleswig-Holstein habe »sicherzustellen, dass mit Eingriffen in Riffflächen, bezüglich derer gemäß den Urteilen des Senats ein ergänzendes Verfahren durchzuführen war, noch nicht begonnen wird«, zitierten die SHZ-Blätter aus der Verfügung. Eine Entscheidung über den Eilantrag haben die Verwaltungsrichter für Mitte April angekündigt. Bis dahin bleiben die mit Seetang, Schwämmen, Miesmuscheln, Krebsen und Fischen besiedelten Riffe nun also unangetastet. Im Herbst hatte das Verkehrsministerium des Landes die Zerstörung der artenreichen Lebensräume auf der Tunneltrasse mit der Auflage erlaubt, andernorts in der Ostsee vor Fehmarn neue Riffe anzulegen. Gegen diesen Beschluss ist der Eilantrag des Aktionsbündnisses gerichtet.

Der Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, Bernd Buchholz (FDP), spricht von den Tunnelgegnern gern als einer »lautstarken Minderheit« und mochte am Montag gegenüber dem NDR nicht viel geben auf den Baustopp: »Selbst wenn das Aktionsbündnis damit eine Verzögerung des Bauablaufs bewirken sollte – die Klage wird weder eine substantielle Veränderung des Projekts selbst noch des Zeitplans mit sich bringen«, versicherte er dem Sender. Noch am Montag werde die Landespolitik sich mit den dänischen Bauherren über das weitere Vorgehen beraten. Ausgleichsflächen für die Riffe würden ohne größere Probleme geschaffen – und die Sache sei vom Tisch.

Der Bau des etwa 18,5 Kilometer langen Straßen- und Schienentunnels war 2014 mit einem Staatsvertrag zwischen Dänemark und BRD beschlossen worden. Die Fertigstellung ist für 2029 geplant. Die geschätzten 7,1 Milliarden Euro Baukosten für den Tunnel trägt die staatliche dänische Sund & Bælt Holding A/S. Seit dem vergangenen Juli laufen die Aushebungen in der dänischen Ostsee, seit September auch die vor der deutschen Küste. Während die Dänen seit 2015 Baurecht haben, gab es hierzulande mehr als 12.000 Einwendungen gegen das Mammutprojekt. Mittlerweile wurden die Klagen beinahe restlos abgewiesen. Einer der letzten Streitpunkte sind die 36 Hektar Riffflächen, die im mehr als 40.000 Seiten starken Planfeststellungsbeschluss des Landes Schleswig-Holstein von 2019 unerwähnt blieben und erst im vergangenen Sommer recht überraschend entdeckt wurden.

Dänemark will den weltweit längsten Absenktunnel auch betreiben und hauptsächlich durch Mautgebühren der Nutzer finanzieren. Auf die BRD kommen geschätzte 3,5 Milliarden Euro für den Ausbau der sogenannten Hinterlandanbindung in Schleswig-Holstein zu. Die Verbreiterung der Bundesstraße in Fehmarn ist bereits genehmigt. Auch beim Ausbau der Bahnstrecke rechnet Landesverkehrsminister Buchholz kaum mit Hindernissen. Züge auf der zweigleisigen Bahnstrecke sollen Passagiere in zweieinhalb Stunden von Hamburg nach Kopenhagen bringen, die vierspurige Autobahn die Fahrzeit um etwa eine Stunde verkürzen. Allerdings nennt Verkehrsminister Buchholz den geplanten Ersatz der Fehmarnsundbrücke zwischen Insel und Festland »ein etwas schwierigeres Kapitel«. Das letzte Wort ist also auch vor deutschen Gerichten längst nicht gesprochen.