Recht und Rassismus

Christian Ditsch Protest gegen rassistisch motivierte Polizeikontrollen gibt es auch in Berlin (2013)

Barakat H. ist oft auf dem Kiez. Das ist auch nicht verwunderlich, denn der gebürtige Togolese wohnt seit einigen Jahren auf St. Pauli, dem Hamburger Stadtteil, der auch als Kiez bezeichnet wird. In diesem Viertel macht die »Taskforce Drogen«, eine Spezialtruppe der Polizei, ebenso wie im Schanzenviertel und in St. Georg seit April 2015 regelrecht Jagd auf schwarze Kleindealer, während sie sich für deren meist weiße Kunden wenig interessiert. Für Barakat H. und andere Bewohner St. Paulis hat das unangenehme Folgen: Sie werden immer wieder wegen ihres Aussehens von Polizeibeamten kontrolliert, ob sie nun einkaufen gehen, zum Sport oder zur Arbeit. Die rassistische Logik: Jeder von ihnen könnte ja ein Dealer sein.

Seit einigen Jahren hat sich für diese Praxis der Polizei oder anderer Behörden der aus der US-amerikanischen Kriminalistik stammende Begriff »Racial Profiling« eingebürgert. Gemeint sind Maßnahmen wie Identitätsfeststellungen, bei denen das Kriterium für die Auswahl einer Person nicht ein bestimmtes Verhalten ist, sondern Merkmale des Aussehens. Barakat H. dürfte einer der ersten in der BRD sein, der gegen diese Praxis mit Erfolg geklagt hat. Als er im November 2016 und im Januar 2017 innerhalb von nur acht Wochen mehrmals von derartigen Kontrollen betroffen war, zog er vor das Verwaltungsgericht Hamburg (VG) – und bekam recht. Das Gericht stellte fest, dass H. in drei Fällen zu Unrecht kontrolliert worden war.

Für Hamburgs Polizei und die Innenbehörde war das eine schwere Schlappe, die aber nicht etwa zu einer Kurskorrektur bei der »Taskforce Drogen« führte. Die Behörde legte vielmehr Berufung gegen das Urteil des VG ein, die an diesem Mittwoch vor dem Oberverwaltungsgericht Hamburg verhandelt werden soll. Ein Argument der Behörde ist, dass St. Pauli als »gefährlicher Ort« eingestuft ist und die Bürger dort mit Grundrechtseinschränkungen wie einer niedrigeren Schwelle für Identitätsfeststellungen leben müssten.

Die Gruppe Copwatch Hamburg warnte am Montag in einer Mitteilung, ein Erfolg der Berufung vor dem OVG könne »einen Präzedenzfall schaffen, der zur Legitimation von rassistischem Profiling beiträgt und eine Einschränkung des Verbots von rassistischer Diskriminierung darstellt«. Barakat H. wird darin mit den Worten zitiert, er wohne seit 2016 auf St. Pauli und habe »seitdem viele rassistische Kontrollen und mehrere Verhaftungen erlebt, nur, weil ich schwarz bin«. Seine weißen Freunde würden hingegen »nur kontrolliert, wenn sie mit mir gemeinsam unterwegs sind«.

Die Praxis des Racial Profiling ist seit Jahren Gegenstand von Mahnungen nicht nur der EU, sondern auch der Vereinten Nationen an die Adresse Deutschlands. Ulla Jelpke, langjährige Innenpolitikerin von Die Linke im Bundestag, wies am Montag gegenüber jW darauf hin, dass Themen wie Antidiskriminierung in der Aus- und Weiterbildung bei der Polizei mittlerweile mehr Raum bekämen. All das nütze aber nichts, wenn die rechtlichen Grundlagen für das Vorgehen der Polizei dieselben blieben.

Die Befugnis zu anlass- und verdachtsunabhängigen Kontrollen sei zum Beispiel im Fall der Bundespolizei als eine »unausgesprochene Aufforderung zur Diskriminierung zu betrachten« und müsse »endlich ersatzlos gestrichen werden«, so Jelpke. Das Gesetz erlaubt den Beamten Kontrollen »zur Verhinderung oder Unterbindung unerlaubter Einreise in das Bundesgebiet« in Zügen und auf Bahnhöfen, »soweit auf Grund von Lageerkenntnissen oder grenzpolizeilicher Erfahrung anzunehmen ist, dass diese zur unerlaubten Einreise genutzt werden«.

Jelpke kritisierte auch, dass der frühere Innenminister Horst Seehofer (CSU) eine Studie zu rassistischen Einstellungen und Verhaltensweisen in der Polizei verhindert habe. Seehofer habe statt dessen eine Untersuchung in Auftrag gegeben, die den Berufsalltag und die Belastungen der Beamten in den Mittelpunkt stelle, die ursprüngliche Intention der Studie also ad absurdum geführt.