Paul Zinken/dpa Aktionstag von »Aufstehen« in Berlin (16.2.2019)

»Die Sammlungsbewegung Aufstehen lebt!« war der erste Satz einer Pressemitteilung, die Anfang Januar von der »Aufstehen-Basis« verschickt wurde. Zuletzt ist es ruhig geworden um die im September 2018 gegründete »Sammlungsbewegung«. ­Warum hört man nicht mehr?

In der Anfangsphase von »Aufstehen« gab es eine große Euphorie. Aufgrund der fehlenden Organisationsstruktur konnte die nicht aufrechterhalten werden. Einige derjenigen, die sich viel erwartet haben und dann enttäuscht waren, haben sich wieder verabschiedet. Ein Jahr nach der Gründung war »Aufstehen« gewissermaßen in der Realität angekommen. Mittlerweile haben wir eine Vernetzungskonferenz initiiert, um die Basisdemokratie innerhalb der Sammlungsbewegung zu stärken. Uns ist es gelungen, 60 Ortsgruppen miteinander zu vernetzen. All das mag nach außen hin nicht wahnsinnig spektakulär wirken. Allerdings arbeiten wir kontinuierlich. Von uns wird noch zu hören sein.

Zu Beginn wurde vermeldet, dass sich rund 150.000 Menschen als Unterstützer von »Aufstehen« registriert haben. Gibt es belastbare Zahlen darüber, wie viele Aktive es aktuell gibt?

Diese Zahlen hat der Trägerverein von »Aufstehen«. Wir als Organisationsteam der Vernetzungskonferenz überblicken die Aktivitäten von rund 600 Mitgliedern, die weitere 1.000 bis 2.000 Mitstreiter vertreten.

Im Gründungsaufruf von »Aufstehen« heißt es, man stehe auf »für Gerechtigkeit und sozialen Zusammenhalt, für Frieden und Abrüstung, für die Wahrung unserer natürlichen Lebensgrundlagen«. Die Probleme sind in der BRD zuletzt nicht kleiner geworden. Worüber diskutieren Sie zur Zeit?

Wir sehen uns als kompromissloser Interessenvertreter der sozial benachteiligten Menschen in Deutschland. Diesen Begriff fassen wir weit und schauen auf all diejenigen, deren Einkommen unter dem sogenannten Medianeinkommen liegt – also rund 2.000 Euro netto im Monat. Das umfasst 50 Prozent der Bevölkerung. Für diese Menschen sind soziale Forderungen wesentlich, also höhere Einkommen oder Renten, aber auch die Frage Krieg oder Frieden sowie die Bekämpfung des Klimawandels.

Die Coronapandemie ist seit bald zwei Jahren das beherrschende Thema. Welche Rolle spielt es in Ihren Debatten? Wie steht »Aufstehen« beispielsweise zur Impfpflicht?

Wir sind mitten in der Diskussion über verschiedene Maßnahmen. Eine Mehrheit der Personen in der Vernetzungskonferenz lehnt eine Impfpflicht ab. Viele von uns sehen das Hauptproblem in der Coronadebatte aber darin, dass hinter diesem Thema alle weiteren Fragen zurückstehen, insbesondere die nach den sozialen Verhältnissen. Und das nicht, weil die Probleme kleiner werden – im Gegenteil, die bestehenden Konflikte spitzen sich zu.

Manche in diesem Land setzen ihre Hoffnung auf eine »rot-grün-rote« Bundesregierung. Von Anfang an entzündete sich die Kritik an »Aufstehen« auch daran, dass die »Sammlungsbewegung« als Wegbereiterin für eine solche Koalition dienen soll. Nachdem Die Linke bei der Bundestagswahl abgestürzt ist und SPD und Grüne mit der FDP regieren: Haben Sie Ihre Hoffnung aufgegeben?

Mir hat an »Aufstehen« schon zu Beginn sehr gut gefallen, dass sich die Bewegung als überparteilich versteht. Das tut sie auch heute noch. Uns geht es darum, zu diskutieren und Themen wie Meinungen für ein linkes Projekt zu sammeln. Bei uns finden Sie Leute aus der Linkspartei, der SPD, aber auch von CDU und CSU, die sich für die Verbesserung des sozialen Status der Benachteiligten einsetzen.

Politische Gruppen wie Fridays for Future oder »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« haben in den zurückliegenden Jahren viel bewegt. Der unter anderem von der Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht gegründete »Sammlungsbewegung« wiederum wurde vorgeworfen, eine von oben initiierte Organisation zu sein. Wozu braucht es »Aufstehen« überhaupt?

Unser Markenkern, das konsequente Eintreten für die Belange der sozial Benachteiligten, findet sich so bei keiner anderen Organisation. Daraus leitet sich unsere Daseinsberechtigung ab. Mit anderen Gruppen, die ähnliche Ziele verfolgen, vernetzen wir uns dabei selbstverständlich.