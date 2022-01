Tschechien: Fiala gewinnt Vertrauensabstimmung

AP Photo/Petr David Josek Petr Fiala am Donnerstag in Prag

Prag. Die neue Regierung in Tschechien hat nach einer knapp 23stündigen Marathondebatte eine entscheidende Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen. Das liberalkonservative Kabinett unter Ministerpräsident Petr Fiala erhielt am Donnerstag abend in Prag wie erwartet die Zustimmung einer klaren Mehrheit der Abgeordneten. 106 Parlamentarier stimmten für Fiala und seine Minister; 87 gegen ihn. Der Abstimmung ging ein langer Schlagabtausch von Regierung und Opposition voraus – einschließlich einer Nachtsitzung. Das neue Kabinett »täuscht die Bürger und drischt nur leere Phrasen«, sagte Exministerpräsident Andrej Babis, der die Parlamentswahl im Oktober nach knapp vier Jahren an der Macht verloren hatte. Das Regierungsbündnis aus fünf Parteien hat sich nach eigenen Angaben zum Ziel gesetzt, den Haushalt zu konsolidieren, Atomkraft und erneuerbare Energiequellen auszubauen sowie ein »zuverlässiger und respektierter« Partner innerhalb der EU zu sein. Tschechien übernimmt in der zweiten Jahreshälfte von Frankreich die EU-Ratspräsidentschaft. (dpa/jW)