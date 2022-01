Guterres: Afghanistan braucht Zugang zu eingefrorenen Geldern

Mark Garten/UN/dpa UN-Generalsekretär António Guterres bei einer Pressekonferenz (New York, 6.1.2020)

Kabul. Angesichts der sich zuspitzenden humanitären Krise in Afghanistan fordert die UNO einen Plan für den Zugang des Landes zu eingefrorenen Geldern. »Die Funktion der afghanischen Zentralbank muss erhalten und unterstützt werden, und es muss ein Weg für die bedingte Freigabe afghanischer Devisenreserven aufgezeigt werden«, sagte UN-Generalsekretär António Guterres am Donnerstag in New York. Dies sei unerlässlich, um einen wirtschaftlichen Zusammenbruch zu vermeiden und humanitäre Einsätze zu ermöglichen. Viele der Gelder seien in den Vereinigten Staaten eingefroren, weshalb dem Land eine wichtige Rolle zukomme. Gleichzeitig forderte Guterres die Taliban, die in Afghanistan die Macht übernommen haben, dazu auf, die Rechte von Frauen und Mädchen zu achten und sie nicht vom Arbeitsmarkt oder vom Schulunterricht auszuschließen.

Hilfsorganisationen haben großte Schwierigkeiten, Geld nach Afghanistan zu bringen. Nach der Taliban-Machtübernahme wurden internationale Überweisungen in das Land über das Swift-System ausgesetzt. Auch im Ausland geparkte Reserven der afghanischen Zentralbank in Milliardenhöhe wurden eingefroren und somit regelmäßige Bargeldlieferungen in das Land eingestellt. Bargeldbehebungen wurden in der Folge stark eingeschränkt. Ende Dezember beschlossen die UNO und die USA angesichts der sich zuspitzenden humanitären Krise Ausnahmen vom Sanktionsregime. (dpa/jW)