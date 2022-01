UN: Iran und sieben weitere Staaten verlieren Stimmrecht

Foto: Marwan Naamani/dpa Sieht säumige Zahler auch nicht gern: UN-Generalsekretär Antonio Guterres (Beirut, 21.12.2021)

New York. Der Iran sowie sieben weitere Staaten haben wegen eines Zahlungsrückstands der Beiträge ihr Stimmrecht bei den Vereinten Nationen verloren. Das geht aus einem Schreiben von UN-Generalsekretär António Guterres an die UN-Vollversammlung hervor, das der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorlag. Kein Stimmrecht haben demnach außer dem Iran auch der Sudan, Venezuela, Antigua und Barbuda, die Demokratische Republik Kongo, Guinea, Vanuatu und Papua-Neuguinea.

Nach der UN-Charta wird eine Mitgliedschaft ausgesetzt, wenn ein Land mit zwei Jahreszahlungen im Rückstand ist. Die Vollversammlung kann Ausnahmen beschließen. Der Iran müsste demnach rund 15 Millionen Euro zahlen, der Sudan 260.000 Euro und Venezuela 35 Millionen Euro. (AFP/jW)