Kein fifty-fifty

Oliver Berg/dpa Geschlossene Läden: Ein prägendes Bild in der Pandemie

Einzelhändler können bei einem pandemiebedingten Lockdown Anspruch auf Mietminderung haben. Dabei müsse aber im Einzelfall betrachtet werden, welche wirtschaftlichen Folgen die behördlich angeordnete Schließung des Ladens habe, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) am Mittwoch in Karlsruhe. Hintergrund war ein Rechtsstreit zwischen dem Textilhändler Kik und einem Vermieter in der Nähe von Chemnitz.

Nachdem das Land Sachsen im März 2020 wegen der Coronapandemie die Schließung fast aller Geschäfte angeordnet hatte, zahlte Kik im April keine Miete für die Filiale. Deswegen klagte der Vermieter, eine Grundstücksverwaltung. Das Landgericht Chemnitz verurteilte Kik dazu, die volle Miete in Höhe von 7.854 Euro für den Monat zu zahlen, das Oberlandesgericht (OLG) Dresden reduzierte die Summe um die Hälfte. Es sah eine Störung der Geschäftsgrundlage, die weder Mieter noch Vermieter hätten vorhersehen können. Die Folgen könnten nicht einer Partei allein zugemutet werden, fand das OLG. Gegen dieses Urteil legten sowohl Kik als auch die Grundstücksverwaltung Revision beim BGH ein. Dieser stimmte der OLG-Einschätzung grundsätzlich zu, dass eine Mietanpassung in Betracht käme. Allerdings sah er Rechtsfehler im Urteil: Das Gericht könne nicht einfach die Hälfte der Miete ansetzen.

Statt dessen müssten die konkreten wirtschaftlichen Auswirkungen der Schließung betrachtet werden, erklärte der Vorsitzende Richter Hans-Joachim Dose. Also etwa, wie hoch der Umsatzrückgang war, welche Maßnahmen der Einzelhändler dagegen ergreifen konnte und ob er staatliche Unterstützung oder Geld von einer Betriebsversicherung bekommen habe. Auch die Interessen des Vermieters müssten berücksichtigt werden, so Dose. Mieter können also nicht immer eine Anpassung der Miete verlangen. Komplizierte Prozesse dürften nun folgen. (AFP/dpa/jW)