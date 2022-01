So illegal wie masturbieren

PantherMedia / Sabine Mederer Was hat die Schulaufseherin eigentlich gestört?

Das Drama »Totenfeier« (»Dziady«, deutsch etwa: Die Ahnen) des polnischen Nationaldichters Adam Mickiewicz (1798–1855) nimmt in der polnischen Literaturgeschichte ungefähr den Stellenwert ein wie in der deutschen der »Faust«. Jeder, der in Polen Abitur gemacht hat, kennt ein paar Zitate daraus, kaum jemand hat es vollständig gelesen oder gesehen. Auch deshalb, weil es bisher erst eine einzige vollständige Aufführung des ursprünglich nur in Teilen oder gar nicht veröffentlichten Werks gegeben hat: 2016 in Wroclaw, und die dauerte fast 14 Stunden.

Dazu kommt, dass den »Dziady« die witzigen Momente des »Faust« völlig fehlen, es geht die ganze Zeit todernst zu, unter Deklamation höchster und allerhöchster Empfindungen: »Ich leide für Millionen« und dergleichen.

Kollektives Selbstmitleid

Die »Dziady« haben zentrale Topoi des kollektiven Selbstmitleids, das bis heute das polnische Nationalbewusstsein kennzeichnet, vorformuliert: Polen als »Christus der Nationen«, dem immer übel mitgespielt werde und der für alle anderen stellvertretend leide. Für das Stück, literarisch eine auf das mehrfache Volumen aufgeblähte Version des Lessingschen »Nathan«, gilt dasselbe, was der Lessing-Forscher Thorsten Maier an diesem kritisierte: »Mangel an Aktion, mitunter sehr lange und teilweise sehr reflexive Dialoge, die etwas Sentenzenhaftes an sich haben, und die feierliche Gehobenheit des Stückes«. Womöglich wären die »Dziady« ebenso wie der »Nathan« längst zu Recht vergessen, wenn sie nicht auf den Lehrplänen stünden und deshalb die heranwachsende Jugend sich in Deutschland mit der Ringparabel und in Polen mit dem als »Große Improvisation« bekannten Monolog des Titelhelden Konrad herumzuschlagen hätte.

Genau dies rief angesichts der im November gestarteten Aufführungen der Inszenierung der »Totenfeier« im Krakower Slowacki-Theater die für die Region zuständige Schulrätin Barbara Nowak (PiS) auf den Plan. Fünf Tage nach der Premiere, ohne das Stück gesehen zu haben, warnte sie auf Twitter, sie »RATE AB« (in Großbuchstaben, was bei elektronischer Kommunikation bekanntlich das Schreien ersetzt), mit Schülern diese Aufführung zu besuchen. Die Inszenierung schade der psychischen Entwicklung von Jugendlichen, widerspreche den Erziehungszielen des polnischen Schulgesetzes sowie auch der polnischen Staatsräson, und sie sei regierungsfeindlich. Nowak ist für exzentrische bis surreale Interventionen bekannt: So hat sie auch schon erklärt, Masturbation sei illegal, und den Klimawandel habe sich Greta Thunberg ausgedacht. Aber mit ihren Ausfällen gegen die Inszenierung von Starregisseurin Maja Kleczewska schoss sie ein Eigentor: Schlagartig weckte sie in ganz Polen ein Interesse an der Krakower Inszenierung. Innerhalb von Tagen waren die Vorstellungen bis Ende Februar ausverkauft. Als am Dienstag dieser Woche der Spielplan für den März ins Netz gestellt wurde, waren für acht der zehn zusätzlich ins Programm gehobenen Termine der »Dziady« die Karten innerhalb eines Tages weg. Presseberichte besagen, dass zum Abschluss der ersten Vorstellungen gerade die jüngeren Zuschauer die ersten gewesen seien, die sich von den Plätzen erhoben und stehend applaudiert hätten.

Was hat die Schulaufseherin eigentlich gestört? Erstens, dass die Titelrolle des heroisch leidenden Konrad mit einer Frau besetzt wurde. Das ist mehr als ein Manierismus des Regietheaters. Wenn die Darstellerin des Helden, überdies als Person mit Behinderung gezeichnet, auf der Bühne steht und ausruft »Ich leide für Millionen«, dann fällt dem Publikum in Polen heute die unwürdige Behandlung behinderter Kinder und ihrer Eltern ein, als ihnen die Sejm-Verwaltung bei einem Protest vor Jahren sogar die Benutzung der Toiletten verweigerte, dazu aktuell die Verschärfung des Abtreibungsverbots durch das Verfassungsgericht oder die junge Frau aus dem nicht weit von Krakow entfernten Pszczyna, die im September angesichts dieses Konflikts wegen unterlassener ärztlicher Hilfeleistung bei einer Schwangerschaftskomplikation an einer Blutvergiftung starb.

Unsympathischer Priester

Kurz: die ganze »Hölle der Frauen« (so in den 1920er Jahren der linke Autor und Arzt Tadeusz Boy-Zelenski, ein polnisches Pendant zu Friedrich Wolf), die die heute in Polen Herrschenden zurückbringen wollen. Was Nowak auch zwicken dürfte: Der von Mickiewicz gerade als aufgeklärter Antipode des romantischen Helden Konrad unsympathisch gestaltete »Priester Piotr«, der in Krakow dialektisch umgekehrt Züge des selbstherrlichen und explizit antiaufklärerischen lokalen Erzbischofs Marek Jedraszewski und des völlig abgehobenen Altkardinals Stanislaw Dziwisz trägt.

Das Slowacki-Theater kann die Mehreinnahmen aus den Zusatzvorstellungen der »Dziady« gut gebrauchen. Denn die regierende PiS beließ es nicht bei den Twitter-Pöbeleien der Schulrätin Barbara Nowak. Zum Jahreswechsel wurde bekannt, dass das Kulturministerium den bereits eingereichten und vorab positiv beschiedenen Antrag des Theaters auf Aufnahme in die Dauerförderung abgelehnt habe. Damit kann die Bühne nun auch keine projektbezogenen Förderanträge mehr stellen, weil die Fristen dafür abgelaufen sind. Insgesamt fehlen nach Angaben des Hauses im Budget für die Saison 2022/23 drei Millionen Zloty (umgerechnet 660.000 Euro) und außerdem Mittel für die notwendige Renovierung des denkmalgeschützten Theaters im Wiener Ringstraßenstil. Die einzige Hoffnung bleiben jetzt private Sponsoren.