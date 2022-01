Ungarn wählt am 3. April neues Parlament

Bernadett Szabo/Reuters Premierminister Viktor Orban spricht im Plenarsaal während der Eröffnungssitzung des Parlaments in Budapest (20.9.2021)

Budepest. Die nächste Parlamentswahl in Ungarn ist für den 3. April angesetzt worden. Präsident Janos Ader verkündete den Termin am Dienstag in einer auf seiner Website veröffentlichten Erklärung. Bei der vergangenen Wahl im Jahr 2018 erhielt die äußerst rechte Fidesz-Partei von Regierungschef Viktor Orban zusammen mit ihrem Koalitionspartner, den Christdemokraten, rund 48 Prozent der Stimmen und damit 133 der 199 Sitze im Parlament.

Sechs Oppositionsparteien vom linken bis rechten politischen Spektrum hielten im Oktober Vorwahlen für einen gemeinsamen Gegenkandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten ab. Dabei setzte sich der konservative Bürgermeister einer Kleinstadt in Südungarn, Peter Marki-Zay, durch. (AFP/jW)