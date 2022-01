Sri Lanka bittet China um Restrukturierung der Schulden

Eranga Jayawardena/AP Photo Handelsverträge oder Schuldenstundung? Chinas Außenminister Wang Yi beobachtet die Bestätigung eines Abkommens, das die Volksrepublik und Sri Lanka unterzeichnet haben, Colombo, 9. Januar

Colombo. Sri Lanka hat China um eine Restrukturierung seiner Schulden gebeten. Das sagte Außenminister Lakshman Peiris am Montag in der Hauptstadt Colombo nach einem Besuch des chinesischen Außenministers Wang Yi. Einzelheiten nannte er nicht. In der Regel geht es bei solchen Umstrukturierungen darum, Zinszahlungen oder die Tilgung von Krediten zu verlängern, damit ein Schuldner mehr finanziellen Spielraum erhält.

Sri Lanka durchlebt derzeit eine große Finanzkrise. Es fehlen US-Dollar für den Import wichtiger Güter. Ein Grund dafür ist, dass der für das Land wichtige Tourismus im Zuge der Coronapandemie zusammengebrochen ist. China ist einer der größten Kreditgeber des Inselstaates im Indischen Ozean. Sri Lanka schuldet China mehr als fünf Milliarden US-Dollar (4,4 Milliarden Euro). Das Geld war unter anderem für Energie-, Hafen- und Straßenprojekte bestimmt. (dpa/jW)