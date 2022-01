China: Mindestens neun Tote bei Explosion

-/XinHua/dpa Rettungskräfte suchen am Freitag nach Verschütteten in Chongqing

Beijing. Nach einer Explosion in einer Kantine in der chinesischen Stadt Chongqing ist die Zahl der Todesopfer auf neun gestiegen. 27 Menschen wurden in dem zerstörten Gebäude verschüttet, wie chinesische Medien am Freitag berichteten. Bis zum Abend (Ortszeit) wurden laut Angaben der örtlichen Behörden 20 Menschen geborgen, darunter neun Tote. Als Ursache der Detonation, die sich am Mittag ereignete, wurde ein Gasleck vermutet. Bei den Opfern handelte es sich chinesischen Medienberichten zufolge um Angestellte eines Nachbarschaftskomitees, die in der Kantine zu Mittag aßen. Rund 150 Rettungskräfte setzten am Abend die Suche nach Vermissten fort. (AFP/jW)