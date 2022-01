Litauen zahlt Schmerzensgeld an CIA-Häftling

Jacquelyn Martin/AP/dpa Die Rechnungen für illegale Gefängnisse des US-Geheimdienstes bezahlt der Gastgeber: CIA-Direktor William Burns bei einer Anhörung in Washington (27.10.2021)

Vilnius. Litauen hat nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte eine Entschädigung an einen Häftling gezahlt, der als Terrorverdächtiger in einem geheimen CIA-Gefängnis in dem baltischen EU-Land festgehalten worden war. Das Gericht hatte Litauen 2018 zur Zahlung von 130.000 Euro an den staatenlosen Palästinenser verurteilt, der inzwischen im US-Lager Guantánamo interniert ist. Das Geld sei auf Bankkonten überwiesen worden, die vom Kläger und dessen Anwalt genannt worden seien, teilte das Justizministerium in Vilnius der Agentur BNS am Freitag mit. Über den von der Gegenseite bestätigten Zahlungseingang sei auch der zuständige Ausschuss des Europarats informiert worden, der die Urteilsvollstreckung überwacht. Der Gerichtshof hatte Litauen wegen Menschenrechtsverletzungen in dem Gefängnis des US-Auslandsgeheimdienstes auf seinem Staatsgebiet zu der Geldstrafe verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass in Litauen von Februar 2005 bis März 2006 ein CIA-Gefängnis existiert hat. Litauen bestreitet dies. Das fragliche Gebäude nahe der Hauptstadt Vilnius soll inzwischen zum Verkauf stehen und in naher Zukunft versteigert werden, meldete der litauische Rundfunk am Freitag. (dpa/jW)