»2G plus«: Söder und Haseloff scheren aus

Peter Kneffel/dpa Markus Söder in der CSU-Parteizentrale in München (5.1.2022)

München/Magdeburg. Unmittelbar nach der Bund-Länder-Runde vom Freitag, die die bundesweite Einführung einer »2G plus«-Regelung in der Gastronomie beschlossen hat, haben Bayern und Sachsen-Anhalt angekündigt, die Maßnahme zunächst nicht umzusetzen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist nach eigenem Bekunden »skeptisch«, ob die Regel für die Gastronomie sinnvoll ist. In Bayern seien anders als in anderen Bundesländern bereits seit längerem Bars, Kneipen und Diskotheken geschlossen, sagte Söder am Freitag in München nach der Ministerpräsidentenkonferenz. Er frage sich, ob »2G plus« in der normalen Gastronomie jenseits von Diskotheken und Bars sinnvoll sei. »Wir sind da sehr, sehr zurückhaltend und skeptisch«, sagte Söder. Der bayerische Gesundheitsminister werde prüfen, ob diese Regelung im Freistaat notwendig sei. Auch Sachsen-Anhalt will die bisherige Corona-Schutzverordnung zunächst beibehalten, »weil die Delta-Variante noch vorherrschend« sei, wie Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in Magdeburg sagte. Die Lage werde in den kommenden Tagen beobachtet. Änderungen seien derzeit aber »nicht zielführend«, weil die Omikron-Variante bislang in dem Bundesland nur selten nachgewiesen wurde. (dpa/jW)