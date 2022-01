Die Wettquoten

Melbourne. Olympiasieger Alexander Zverev zählt für den Sportwettenanbieter Bwin zu den Topfavoriten bei den am Montag beginnenden Australian Open in Melbourne. Dem 24 Jahre alten Hamburger werden in Abwesenheit des ausgewiesenen Weltranglistenersten Novak Djokovic die zweitbesten Titelchancen eingeräumt. Für eine Wette auf Zverevs ersten Grand-Slam-Erfolg gibt es das 3,5fache des Einsatzes zurück, nur der Russe Daniil Medwedew (2,5) ist besser gelistet. Dahinter folgen Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal (6,5) und der Grieche Stefanos Tsitsipas (15). Bei den Frauen werden die besten Aussichten der Lokalmatadorin und Weltranglistenersten Ashleigh Barty (3,75) und Titelverteidigerin Naomi Osaka aus Japan eingeräumt. Die beiden würden allerdings bereits in einem möglichen Viertelfinale aufeinandertreffen. (sid/jW)