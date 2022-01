Lillehammer. Die deutschen Behindertensportlerinnen bleiben bei den World Para Snowsports Championships in Lillehammer auf Goldkurs. Monoskifahrerin Anna-Lena Forster (Radolfzell) sicherte sich nach dem Titel in der Abfahrt auch Platz eins im Super-G. Zudem triumphierte Anja Wicker (Stuttgart) im Biathlon in der sitzenden Klasse. Wicker rettete trotz eines Schießfehlers einen hauchdünnen Vorsprung von 1,6 Sekunden vor der favorisierten Amerikanerin Oksana Masters ins Ziel. »Das ist komplett verrückt«, sagte die 30jährige. Für Bundestrainer Ralf Rombach sei es das »physisch beste Rennen« gewesen, »was man bisher von ihr gesehen hat«. In Lillehammer werden bis zum 23. Januar erstmals gemeinsame Weltmeisterschaften im Ski Alpin, Skilanglauf, Biathlon und Snowboard ausgetragen. (sid/jW)