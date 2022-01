Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Ein Fall gelungener Organisation? IG-Metall-Kundgebung am Eisenacher Opel-Werk (29.10.2021)

Die politische Linke in Deutschland ist in einem desolaten Zustand. Die Parlamentslinke ist gerade so in den Bundestag eingezogen, die außerparlamentarische hat zwar in Berlin einen Volksentscheid zum Erfolg geführt, der aber vermutlich von der Exekutive beerdigt werden wird. Er droht, an der parlamentarischen Logik zu scheitern, konkret an Linkspartei, Grünen und SPD. Die politische Linke in Deutschland hat nach den Niederlagen des 20. Jahrhunderts noch keinen Weg gefunden, um organisiert aus der Defensive zu kommen. Auch weil sie nicht weiß, wie eine solche Organisation aussehen könnte.

Alexander Neupert-Doppler stellt sich eine Vernetzung vor. Er beschreibt sie im abschließenden Kapitel seines Buches zur Organisationsfrage, das sich mit linken Organisationsformen »von Avantgarde bis Organizing« befasst. Ihm schwebt, vereinfacht gesagt, die Vernetzung verschiedener Organisationsformen vor. Er schreibt: »Bewegungen und Bewegungsorganisationen sollen sich mit rebellischen Fraktionen in Parteien vernetzen, Betriebsorganisationen können auch die Gewerkschaftsopposition stärken und Basisorganisationen den Genossenschaftsgedanken für sich aufgreifen.«

Er will also das Beste aus den einzelnen Antworten auf die Organisationsfrage bündeln. In seinem Buch arbeitet er auf diese Zusammenfassung hin. In sechs Kapiteln beschreibt er die verschiedenen Organisationsformen. Sie reichen von der Partei, die die gesamte Gesellschaft in den Blick nimmt, bis zu den Basisorganisationen, die Menschen in einem begrenzten Raum und meist um ein einzelnes Thema organisieren. Zwischenschritte sind Genossenschaften (alternative Organisation der Produktion), Gewerkschaften (Organisation der Arbeitswelt), Betriebsorganisationen (Organisation in einzelnen Betrieben) und Bewegungsorganisation (Organisation von Teilbereichen der Gesellschaft).

Wenn Neupert-Doppler die Organisationsformen gleichsam aufeinander aufbauend darstellt und in einer Vernetzung zusammenführt, wirft das Probleme auf. Denn die Behandlung dieser Organisationsformen erfolgt durchweg unhistorisch und formalistisch – in der Regel anhand der Schriften ihrer wichtigsten Theoretiker. Eine Einordnung in die konkrete Klassenkampfgeschichte mit all ihren Widersprüchen findet kaum statt. Dabei sind nur so der Aufstieg und auch der Niedergang bestimmter Organisationsformen wie zum Beispiel der revolutionären Massenpartei zu verstehen. Wer heute etwa eine KPD nach dem Vorbild der Weimarer Zeit aufbauen will, wird scheitern. Wer die Organisationsfrage für die Gegenwart beantworten will, muss die vergangenen Niederlagen und den gegenwärtigen Klassenkampf schonungslos analysieren.

Diese Art der kritischen Analyse etwa hinsichtlich der katastrophalen Niederlagen von 1914, 1918/19, 1933 und 1989/90 ist bis heute alles andere als selbstverständlich. Auch deshalb ist das hier besprochene Buch Symptom einer allgemeinen Lage. Wenn Neupert-Doppler zudem die Veränderung von Kapitalakkumulation oder Klassenbewusstsein nicht in den Blick nimmt, handelt er die Organisationsfrage abseits der konkreten Interessen und Bedürfnisse der Lohnabhängigen ab.

Der Autor schreibt mit Blick auf den vor Jahrzehnten etwa im Umfeld des Offenbacher Sozialistischen Büros verfolgten Gedanken einer Verknüpfung von Rätegedanken und Partei, dass eine solche »Rätepartei«, wie sie Carsten Prien 2019 in einem gleichnamigen Buch herausgearbeitet hat, mit dem bundesdeutschen Parteienrecht kaum vereinbar wäre. Das wirkt angesichts von Neupert-Dopplers eigenem politischen Anspruch unfreiwillig komisch. Partei und Arbeitsfelder – damit werden die verschiedenen Orte beschrieben, an denen die Organisierten in der Produktions-, aber auch in der Reproduktionssphäre tätig sind – bleiben für ihn unvereinbare Gegensätze. Neupert-Doppler zitiert Prien dahingehend, dass der Arbeitsfeldansatz »auf jenem historisch-logischen Entwicklungsniveau anzusiedeln (ist), auf dem eine ›Partei neuen Typs‹ aus der bestimmten Negation der opportunistischen Massenpartei hätte hervorgehen müssen«. Dass diese, ausgehend von den »Arbeitsfeldern«, basisdemokratisch strukturierte Parteiorganisation mit seiner eigene Vernetzungsidee verwandt ist, erkennt er nicht.

Allerdings könnte durch die Rückbindung an die konkreten Bedürfnisse der Lohnabhängigen in den Arbeitsfeldern das organisatorische und ideologische Sektenwesen überwunden werden, das die radikale Linke seit Jahrzehnten kennzeichnet. Diese hier nur angedeuteten Überlegungen zeigen, dass die Organisationsfrage weiterhin viel Stoff für Diskussionen bietet. Das vorliegende Buch regt dazu an, hier weiterzudenken. Und das ist schon viel.