Die Ausstellung des Leipziger Künstlers Neo Rauch auf der Heidecksburg in Rudolstadt wird bis 24. April verlängert. Eigentlich war geplant gewesen, die Schau am Wochenende mit einem Künstlergespräch, einem Ausstellungsrundgang und einem Film abzuschließen, sagte die Direktorin des Thüringer Landesmuseums Heidecksburg, Sabrina Lüderitz, der Deutschen Presseagentur. »Da hat Corona aber einen Strich durch die Rechnung gemacht.« Daher habe sich das Museum in Absprache mit Rauch entschieden, die Ausstellung zu verlängern – in der Hoffnung, dass die Veranstaltungen dann stattfinden können. (dpa/jW)