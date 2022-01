Genie und Großkauz

Hanserblau Verlag Berlin Joska Pintschovius (l.) lieferte den Stoff zum Leben Heino Jaegers (r.), das Schamoni fiktional auspinselte

Hans Dieter Hüsch hielt ihn »für den erbarmungslosesten Ohrenzeugen unserer Allerweltsgespräche«: Heino Jaegers »unendlicher Menschenkalender« sei »ein ›kunstloses‹, untröstliches, jedoch deshalb echtes Wörterbuch für alle, die sich selbst auf die Schliche kommen wollen«, schwärmte der Kabarettist 1969, wenngleich ein bisschen an der wahren Größe Heino Jaegers vorbei. Man hatte ihm Tonbänder mit dessen halbimprovisierten, zusammenphantasierten, aber zugleich eben auch der Wirklichkeit präzise abgelauschten Stehgreifgeschichten zugespielt, und Hüsch vermittelte den Kontakt zum WDR. Der zögert nicht lange und entlässt Jaegers komische Botschaft von nun an flaschenpostartig in den Äther. Bald darauf nimmt er eine erste Platte auf: »Wie das Leben so spielt«.

Ausstellungen seiner Zeichnungen und Gemälde folgen. Für einigen Wirbel sorgt eine Berliner Ausstellung, die einen abgeschlossenen Zyklus von Nazimotiven zeigt: »Heino Jaeger: Ein Maler des deutschen Reichs stellt in der ehemaligen Reichshauptstadt aus!« Das ist fast der einzige Ironiehinweis, die Bilder selbst sind kongenial arrangierte, der entsprechenden Blubo-Ästhetik verpflichtete Adaptionen, die dann auch den herausgeforderten Verriss in der Welt zeitigen: So etwas dürfe man »der leidgeprüften Reichshauptstadt nicht antun«.

Als bildender Künstler feierte er durchaus Achtungserfolge, nachgerade religiös verehrt werden indessen seine Sprechstücke. Mit Recht. Jaeger besaß das absolute Gehör für das gesprochene Wort und ein eidetisches Gedächtnis, es zu reproduzieren. Er sammelt und archiviert manisch Sprechsituationen, indem er das zufällig Aufgeschnappte sofort durchprobiert und sich anverwandelt, bis er den Zungenschlag, den besonderen Tonfall adäquat zu reproduzieren und kreativ weiterzuspinnen vermag. Bei einer Reise nach Frankreich wundern sich die Einheimischen, warum sie ihn nicht verstehen, obwohl er doch offensichtlich Französisch spricht. Jaeger beherrscht die Sprache nicht, imitiert aber perfekt ihre lautliche Gestalt. Dialekte, Sprachfehler, verbale Marotten, artikulatorische Eigenheiten – er kann das alles exakt nachbilden und ins Groteske verdrehen. Die Kabarettprominenz feiert ihn dafür, es erscheinen Schallplatten, fast wäre ein Star aus ihm geworden, wenn er es selbst etwas mehr gewollt und weniger gesoffen hätte.

Rocko Schamoni schreibt weiter an seiner persönlichen Subkulturgeschichte Hamburgs. Nach »Große Freiheit«, dem Roman über Wolli Köhler, den kunstbeflissenen Luden und »Indien-Fahrer«, den schon Hubert Fichte verewigt hat, porträtiert seine neue Romanbiographie »Der Jaeger und sein Meister« nun also den genialischen Heino Jaeger.

Schamoni nähert sich seinem Gegenstand autobiographisch. Schamonis Vater stirbt, und er begibt sich auf die Suche nach den »Ersatzvätern«, jenen »Freaks«, die seine Kunst und sein Weltverständnis nachhaltig beeinflusst haben. »Alles, was Vater persönlich nicht übernehmen wollte, die ganzen Albernheiten, Affigkeiten, Affektiertheiten, das schaute ich mir von den anderen ab.« Ihm geht es hier auch um den Traditionszusammenhang. Er sieht sich und seinesgleichen, Heinz Strunk, Jacques Palminger, Gereon Klug etc., als Teil einer alternativen, besseren deutschen Komikgeschichte, zu der auch Heino Jaeger gehört.

Das ist gewissermaßen der poetologische Rahmen, den erzählerischen bilden seine Besuche bei Wolli Köhler und vor allem Joska Pintschovius, den Förderer und besten Freund Heino Jaegers. Die beiden liefern den biographischen Stoff, den Schamoni hier kursorisch ausbreitet und fiktional auspinselt. Die Reisen nach Frankreich, in die Schweiz und ins frühlingshaft-revolutionäre Prag, die volkskundlichen Exkursionen in die norddeutsche Provinz, Jaegers jäher Aufstieg als Kiezkünstler, seine Freundschaft zu Köhler, Hubert Fichte und zum Boxer Norbert Gruppe aka »Prinz vom Homburg«, die Erfolge auf der Bühne und im Funkhaus, schließlich die abfallende Kurve des pathologischen Alkoholismus bis zum psychischen Zusammenbruch. Die letzten 15 Jahre seines Lebens – sie erspart uns das Buch – verbringt Jaeger in der geschlossenen Psychiatrie und wird von der Öffentlichkeit und leider auch von fast allen alten Freunden gründlich vergessen.

Schamoni lässt diverse Lücken, er schreibt anekdotisch, mit Gespür für die skurrilen Momente dieses Großkauzes. Eben keine geschlossene Biographie. Aber auch kein richtiger Roman. Die Hybridstruktur ist ein wenig das Problem von »Der Jaeger und sein Meister«.

Für eine brauchbare Biographie gibt es hier zu viele Leerstellen und zu wenig Reflexion, auch wenn die Passagen, in denen Schamoni Jaegers Kunst aphoristisch auf den Punkt bringt, zu den gelungensten des Buches gehören. Etwas »abgründig Zerstörtes, etwas bis in seine inneren Tiefen Kaputtes« steckt in diesem Werk, schreibt er. Aber was die Ursache dafür ist, erfährt man nicht. Immerhin, das traumatische Urerlebnis des kleinen Heino, die Flucht aus dem brennenden Dresden 1945, steht im Zentrum des Buches.

Für einen Roman hingegen, und das wiegt schwerer, bleibt der Held seltsam konturlos. Schamoni hat zu Recht Skrupel, in diesen absonderlichen Schädel hineinzusehen, und er findet auch keine eigene Sprache für ihn. Dieses Chamäleon hat sich in so viele Rollen verwandelt, dass seine eigene Identität dabei womöglich auf der Strecke geblieben ist.