Wasserproblem der Krim gelöst?

Sergei Malgavko/imago images/ITAR-TASS Trockene Angelegenheit: Weinanbau auf der Krim 2021

Die große (wirtschaftspolitische und soziale) Achillesferse der Krim ist seit der Übernahme durch die Russische Föderation im Jahre 2014 die Trinkwasserversorgung. Denn als Reaktion hierauf hat die Ukraine seinerzeit die Abgabe von Wasser aus dem Dnipro (Dnepr) in den zu sowjetischen Zeiten gebauten Nordkrimkanal eingestellt, und sie will diese erst wieder aufnehmen, wenn die Krim »deokkupiert« ist. Also auf unabsehbare Zeit nicht.

Schlag für die Landwirtschaft

Die ukrainische Blockade hat vor allem die Landwirtschaft auf der Halbinsel schwer in Mitleidenschaft gezogen. So brach der Reisanbau völlig zusammen, der von Getreide ging um 85 Prozent zurück. Auch die Bevölkerung leidet unter Wassersperren. So war es in der Regionalhauptstadt Simferopol in den letzten Jahren über lange Zeiträume üblich, dass das lebensnotwendige Nass nur acht Stunden am Tag aus den Hähnen floss. Ähnlich war es in Sewastopol.

Im zurückliegenden Jahr hatte Russland auf der Krim allerdings Glück mit dem Wetter. Die häufigen Unwetter, die in Fernsehbildern mit Aufnahmen von Überschwemmungen in den Ferienorten der südlichen Küste dokumentiert wurden, hatten eine Nebenwirkung: Die in den letzten Jahren fast leergefallenen Stauseen sind in diesem Winter gut gefüllt. Zum Jahresende wurden Pegelstände gemeldet, die dreimal so hoch gewesen seien wie Anfang 2021. Für Simferopol wurde sogar ein fünfmal so hoher Wasservorrat in den drei Stauseen angegeben, die die Stadt versorgen.

Freilich ist die Frage, ob hier nicht die Lage etwas schöngeredet wird. Denn noch im Oktober hatte die Verwaltung von Sewastopol erklärt, das Trinkwasser reiche noch für drei Monate. Die umfangreichen Niederschläge waren aber im Sommer gefallen. Offiziell erwarten die Behörden jetzt, dass die Vorräte für die nächsten ein bis zwei Jahre ausreichen. Wie das Kiewer maidankritische Portal strana.news schrieb, Zeit, in der die Krimbehörden über nachhaltige Lösungswege zur Reduzierung oder Beseitigung des Wassermangels »nachdenken« könnten. Dieses »Nachdenken« ist erkennbar im Gange: Es wird materialisiert in Detailverbesserungen an vielen Stellen der bestehenden Wasserinfrastruktur, der Anlage neuer Stauseen und dem Bau von Rohrleitungen – aus denen nichts mehr verdunsten kann – anstelle offener Kanäle. Trotzdem reicht auch das noch nicht aus.

Glückliche Entdeckung

Die große Ankündigung machte allerdings Anfang dieses Jahres der für die Krim zuständige russische Vizeministerpräsident Marat Chusnullin. Nach seinen Angaben ist unter dem Meeresboden des Asowschen Meeres ein Süßwasserreservoir von mindestens zwei Milliarden Kubikmetern entdeckt worden. Es handle sich um Grundwasser in Flussschottern, genauer: Wasser aus prähistorischen Flussläufen von Don und Kuban, die unter dem jetzigen Meeresboden lägen. Könne dieses Vorkommen genutzt werden, seien die Probleme der Landwirtschaft gelöst, so Chusnullin. Auch jetzt sei das Wasser des Asowschen Meeres für technische Zwecke nutzbar, so der Regierungsvertreter.

Die Frage ist allerdings, für welche. Zwar hat das fast vollständig von Binnenland eingeschlossene Asowsche Meer einen geringeren Salzgehalt als das Schwarze Meer. Aber wie lange landwirtschaftliche Kulturen eine Berieselung mit auch schwach salzhaltigem Wasser aushalten würden und ob dies nicht im trockenen Klima der Krim zu einer Versalzung der Böden und damit dazu führen würde, dass diese auf Dauer nicht mehr nutzbar wären, ist eine unter Wissenschaftlern offene Frage.

Ein weiteres Problem kommt hinzu: Selbst wenn man die Süßwasservorräte unter dem Meeresgrund anbohren und an die Oberfläche pumpen würde, wäre dies ein sehr kurzfristiger Gewinn. Denn durch das Auspumpen entstünden Hohlräume, und in diese würde dann Salzwasser einfließen und den Rest unbrauchbar machen. Es wäre also ein Wettlauf mit der Zeit, diese Ressource zu nutzen, bevor sie durch ihre Nutzung selbst zerstört wird. Das chronische Wasserdefizit der Krim können solche Einzelerfolge vermutlich nicht beheben. Der Faktor Glück in Gestalt ausreichender Niederschläge wird nicht auf Dauer helfen.