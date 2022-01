CIRA/NOAA/Handout via REUTERS

Der Ausbruch eines Unterwasservulkans bei Tonga im Südpazifik hat in mehreren Weltregionen Tsunamialarm ausgelöst. Die Erschütterungen durch den Ausbruch des Hunga Tonga-Hunga Ha’apai verursachten am Sonnabend Flutwellen in Japan und den USA und lösten auch in Südamerika und Neuseeland Warnsignale aus. In Tonga entstanden schwere Schäden, Berichte über Verletzte oder Todesopfer gab es zunächst nicht. Auf dem Satellitenbild ist das sich durch den Vulkanausbruch auftürmende Wasser gut zu erkennen, Gase, Rauch und Asche wurden ausgestoßen. (AFP/jW)