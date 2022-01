Wolfsburg. Der Schweizer Nationalspieler Admir Mehmedi (30) steht kurz vor einem Abschied vom Fußballbundesligisten VfL Wolfsburg. Das bestätigte VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer am Donnerstag. Nach Informationen von Sky handelt es sich dabei um den türkischen Klub Antalyaspor, der von dem langjährigen Bundesligaprofi Nuri Sahin trainiert wird. »Admir ist in sehr weit fortgeschrittenen Gesprächen mit einem Klub. Es ist davon auszugehen, dass das über die Ziellinie geht«, sagte Schäfer. Der 19jährige Abwehrspieler Jannis Lang hat die Wolfsburger dagegen schon verlassen und einen Dreieinhalbjahresvertrag beim Zweitligisten FC Erzgebirge Aue unterschrieben. Das gaben beide Klubs am Donnerstag bekannt. Lang erhielt vor einem Jahr einen Profivertrag beim VfL, blieb in der Bundesliga aber ohne Einsatz. (dpa/jW)