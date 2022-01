Carsten Rehder/dpa Wetten, dass es super läuft: Mit rund neun Milliarden Euro pro Jahr werden allein in Deutschland astronomische Summen umgesetzt

Ihr Fanverbund »Unsere Kurve e. V.«, der mit seinen Mitgliedsorganisationen bundesweit zirka 300.000 Fußballfans von Erst- bis zu Regionalligisten vertritt, fordert in einer Stellungnahme die Politik auf, Werbung für Sportwetten im öffentlichen Raum stärker zu reglementieren. Worauf zielen Sie im Kern?

Wer Fan des Fußballs ist oder diesen Sport und das Drumherum mit offenen Augen beobachtet, kommt am Phänomen der Sportwetten nicht mehr vorbei. Nicht nur bei den Fernsehübertragungen sind die Anbieter omnipräsent, auch in Printmedien wie dem Kicker, wo in einer Ausgabe mit acht Anzeigen schon mal sieben für Sportwetten werben. Das wirft grundsätzliche Fragen auf, zum Beispiel, wie es dabei um den Jugendschutz und die Suchtprävention bestellt ist und um das immense Sucht- und Gefährdungspotential. Nach unserer Meinung handelt es sich hier um ein dreckiges Geschäft. Die moralische Diskussion muss erlaubt sein und geführt werden, ob nämlich dreckiges Geld in den Fußball gepumpt werden darf. Zugleich geht es darum, Minderjährige, Fußballfans und alle anderen Sportaffinen vor dieser gefährlichen Wettsucht zu schützen und mehr für Aufklärung zu tun.

Mit anderen Worten sind Ihre Mitglieder der Auffassung, es sei in Sachen Sportwettenwerbung und Sportwettensponsoring inzwischen zuviel des Schlechten?

Mit rund neun Milliarden Euro pro Jahr werden da allein in Deutschland astronomische Summen umgesetzt. Der Deutsche Fußballbund, die deutsche Fußballiga und die Vereine nehmen willig Millionen von dieser Branche an, die so ihr Geschäft immer weiter anzuheizen versucht. Beide Seiten pflegen diese Partnerschaft immer enger und liefern uns Fußballfans ihr zunehmend hemmungsloser aus. Wir sagen ganz klar: Jetzt reicht’s! Diesen Entwicklungen wollen wir nicht länger tatenlos zusehen. Wir als Faninitiative distanzieren uns von diesen zwielichtigen und dubiosen Praktiken, und wir fragen uns, wohin sich unter Verhältnissen, wo fürs große Geschäft zum Beispiel auch der Manipulation von Ergebnissen Tür und Tor offensteht, der Fußball entwickelt. Wir wollen klarstellen, dass es nicht akzeptabel ist, Sportwetten mit Fußballkultur in Verbindung zu bringen oder gleichzusetzen. Wir lieben diesen Sport, weil wir Fußballspiele sehen wollen und nicht, weil wir ständig auf irgendwelche Tippscheine starren wollen.

Warum zielen Sie hauptsächlich auf den professionellen Fußball ab?

Der Fußball und seine Anhänger stehen eindeutig im Zentrum dieser Form des Glücksspiels. Und Fußballfans, aber auch Aktive im Amateurfußball, sind dafür von vornherein und naturgemäß weit anfälliger als Leute, die lieber in die Oper oder ins Theater gehen. Sportwettenwerbung findet nicht nur im Fußball statt. Daher fordern wir staatliche Reglementierungen für die Sportwettenbranche, die dann auch in allen anderen Bereichen des Sports gelten müssen. Statt einzudämmen, hat die Politik mit dem liberalisierten neuen Glücksspielstaatsvertrag seit Mitte vorigen Jahres alles noch verschärft.

Wir fragen uns, warum es bei Sportwetten anders sein soll als bei der Tabakwerbung, die ja aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Genauso müsste das bei den Sportwetten gelingen. Wir fordern ein generelles Werbeverbot für Sportwettenanbieter in Stadien und sportbezogenen Medien analog zu anderen Werbeverboten aus Gründen des Jugendschutzes. Den Anbietern von Sportwetten sollte auch nicht erlaubt sein, mit ehemaligen oder aktiven Athleten, Funktionären oder sonstigen Personen des öffentlichen Lebens für ihre Produkte zu werben.

Sie erwarten von den Profiklubs die gemeinsame Selbstverpflichtung, spätestens bis zum 1. Juli dieses Jahres keine neuen Sponsoringverträge und anderweitigen Kooperationen mit Sportwettenanbietern abzuschließen und Verträge nicht zu verlängern. Bei noch laufenden Verträgen sollen mindestens 50 Prozent der Einnahmen nachweislich in staatlich anerkannte, unabhängige Präventionsmaßnahmen bzw. in Anlaufstellen für Spielsüchtige investiert werden. Was, wenn Ihre Forderungen in den Wind geschlagen werden?

Zuerst einmal ist uns wichtig, überhaupt eine breite Diskussion über die verheerende Wirkung von Sportwetten auszulösen und die Gesellschaft dafür zu sensibilisieren. Wir wollten unsere Position bereits im vergangenen Sommer mit Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrages vorbringen. Doch dann wurde dieses Thema durch Corona überlagert, so dass wir nun den Beginn der Bundesligarückrunde für einen guten Zeitpunkt halten. Wir setzen zunächst auf Selbstverpflichtungen bei den Handelnden im bezahlten Fußball.

Vielleicht ein frommer Wunsch?

Sollten wir den Eindruck bekommen, dass sich nichts bewegt und alles so weiterläuft, haben wir dank verschiedenster Mitgliederstrukturen durchaus die Möglichkeit, unseren Forderungen mehr Nachdruck zu verleihen. Wenn sich Fußball und Sportwettenbranche nicht anders entkoppeln lassen, könnten zum Beispiel die Mitglieder bei den Jahreshauptversammlungen entsprechende Anträge stellen. Welche, auch mediale, Wirkung so etwas mit sich bringt, haben wir beim FC Bayern gesehen und der Forderung, die Kooperation mit Katar zu beenden. Ähnliche Diskussionen könnten dann bald überall beim Thema Sportwetten aufkommen. Andere Länder wie Italien oder Spanien sind uns da schon weit voraus.