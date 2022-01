Mozart zur Folter

Damit sie mehr Milch geben, setzt ein Bauer in der Türkei seinen Kühen Virtual-Reality-Brillen (VR) auf. Wie er gegenüber der Deutschen Presseagentur erklärte, würden darüber Weideflächen simuliert, wenn die Kühe im Stall stehen. Zusätzlich spiele er den Tieren Musik von Beethoven und Mozart vor. Die tägliche Milchproduktion der beiden Kühe, an denen er die Brillen teste, habe innerhalb einer Woche jeweils um fünf Liter zugenommen, sagte der 30jährige aus der zentralanatolischen Provinz Aksaray. Die Kühe würden trotzdem noch auf die Weide gelassen. Brillen und Idee stammen aus Russland. Dort hatte das Landwirtschaftsministerium VR-Brillen schon vor rund zwei Jahren an Kühen getestet. Die Methode dürfe nicht bedeuten, dass man Tiere in Käfige einsperre, warnte der Vorsitzende der türkischen Tierrechtsgruppe Haytap, Ahmet Kemal Senpolat. Das sei »Folter«. (dpa/jW)